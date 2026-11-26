Candidata extremei drepte la președinția Franței, Marine Le Pen, a criticat joi ceea ce a numit „manevre politicianiste josnice” pentru încheierea până la sfârșitul acestui an a unui acord privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2026-2034.

Ea susține că o astfel de înțelegere i-ar putea îngreuna posibilitatea de a renegocia bugetul dacă va câștiga alegerile prezidențiale din Franța, relatează AFP.

„Țara noastră este pe marginea prăpastiei falimentului și exploziei sociale. Liderii noștri ar trebui să se înhame mai degrabă să o redreseze în loc să caute, prin manevre politicianiste josnice, să împiedice exprimarea democratică a poporului francez”, a scris Le Pen pe platforma X.

Selon la presse internationale, la Commission européenne serait à la manœuvre pour précipiter la conclusion d’un accord sur le prochain budget pluriannuel de l’Union européenne avant l’élection présidentielle française, comme nous le dénonçons depuis des mois. Paris pousserait à une hausse des crédits consacrés à l’agriculture. Je m’en réjouis. Mais les raisons invoquées n’ont rien à voir avec la défense de nos agriculteurs, sacrifiés pendant dix ans par les politiques d’Emmanuel Macron. L’objectif serait de nous dissuader, si les Français nous confient la responsabilité de gouverner, de défendre les intérêts de la France dans les négociations budgétaires européennes. Notre pays est au bord du défaut et de l’explosion sociale. Nos dirigeants devraient s’atteler à le redresser plutôt que de chercher, par de basses manœuvres politiciennes, à empêcher l’expression démocratique du peuple français. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 26, 2026

Aceasta l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron că încearcă să grăbească negocierile privind bugetul european, astfel încât viitorul președinte al Franței, care ar putea fi chiar ea, să nu mai poată influența deciziile.

Le Pen a scris că, potrivit informațiilor apărute în presă, Comisia Europeană „lucrează în culise” pentru a încheia un acord privind următorul buget multianual înaintea alegerilor prezidențiale din Franța.

„Potrivit presei internaționale, Comisia Europeană lucrează în culise pentru a grăbi încheierea unui acord privind următorul buget multianual al Uniunii Europene înainte de alegerile prezidențiale din Franța, lucru pe care îl semnalăm de luni de zile. Se pare că Parisul insistă pentru o majorare a finanțării în agricultură. Salut acest lucru. Însă motivele invocate nu au nicio legătură cu apărarea fermierilor noștri, care, de zece ani, au fost sacrificați de politicile lui Emmanuel Macron”, a declarat Marine Le Pen.

Potrivit acesteia, „scopul ar fi acela de a ne descuraja, în cazul în care francezii ne încredințează responsabilitatea guvernării, să apărăm interesele Franței în cadrul negocierilor pentru bugetul european”.

Emmanuel Macron a respins criticile aduse de Marine Le Pen. Miercuri, președintele francez a spus că nu va continua negocierile dacă discuțiile privind viitorul buget al UE se vor prelungi până anul viitor.

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit joi la Bruxelles pentru a negocia viitorul buget comunitar pentru perioada 2026-2034.

Marine Le Pen a amenințat că, dacă va câștiga alegerile prezidențiale din Franța din 2027, va reduce contribuția financiară a țării la bugetul UE și va opri ajutorul acordat Ucrainei în termen de șase luni de la o eventuală victorie.