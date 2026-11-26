Tehnologia, denumită „biodronă”, presupune implantarea unor electrozi biocompatibili în creierul porumbeilor. Aceștia sunt conectați la un sistem GPS montat într-un rucsac special, purtat de pasăre. Un aparat foto atașat de pieptul porumbelului poate surprinde imagini din aer, iar direcția de zbor poate fi controlată de la distanță.

Compania susține că sistemul poate fi utilizat pentru monitorizarea infrastructurii și observarea mediului înconjurător. Cu toate acestea, proiectul se află încă în faza de testare și este disponibil, pentru moment, doar în Rusia, scrie TVP World.

Prețurile pornesc de la aproximativ 300.000 de ruble (circa 3.300 de euro) pentru fiecare kilometru pătrat de supraveghere aeriană.

Specialiștii au atras atenția că tehnologia dezvoltată de Neiry nu a beneficiat de o verificare independentă. În plus, aceștia au ridicat semne de întrebare cu privire la posibilele utilizări în scopuri de supraveghere clandestină sau militare. Spre deosebire de dronele convenționale, o pasăre care zboară deasupra unei zone sensibile ar putea atrage mai puțin atenția.

Au fost exprimate și îngrijorări privind bunăstarea animalelor, în condițiile în care tehnologia presupune implantarea unor electrozi în creierul păsărilor și controlarea direcției lor de zbor.

Compania susține că inteligența artificială protejează datele

Neiry afirmă că sistemul include și o componentă de inteligență artificială, care estompează fețele persoanelor surprinse în fotografii, pentru a le proteja anonimatul. De asemenea, compania susține că tehnologia elimină informațiile care ar putea permite identificarea personală a celor surprinși în imagini.

Startupul cu sediul la Moscova afirmă că porumbeii echipați cu dispozitivele sale pot parcurge distanțe de până la 400 de kilometri pe zi și pot rămâne în aer mai mult de 10 ore fără întrerupere.

Totuși, aceste performanțe sunt prezentate de companie și nu au fost confirmate prin verificări independente.

Neiry vrea să extindă tehnologia în Brazilia și China

Compania rusă intenționează să își extindă activitatea și pe piețele internaționale. Printre țările în care vede oportunități comerciale se numără Brazilia și China.

În paralel, Neiry ia în calcul adaptarea tehnologiei pentru alte specii de păsări. Corbii ar putea fi utilizați pentru transportul unor încărcături mai grele, în timp ce pescărușii și albatroșii ar putea fi integrați în proiecte de cercetare marină.