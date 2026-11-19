Acțiunile Anthropic au debutat joi pe piața Nasdaq la un preț de 83 de dolari, însă au crescut rapid până la 111,5 dolari, ceea ce a dus valoarea de piață a companiei aproape de pragul de 2.000 de miliarde de dolari, potrivit BBC.

Ulterior, titlurile au pierdut o parte din câștiguri și au încheiat prima zi de tranzacționare la 97 de dolari, în creștere cu aproximativ 17%.

Debutul companiei a avut loc într-o zi dificilă pentru sectorul tehnologic: indicele Nasdaq Composite a închis în scădere cu aproape 2,3%, în timp ce acțiunile unor giganți precum Alphabet, compania-mamă a Google, și Amazon au pierdut 3%, respectiv 3,9%.

Investiții de peste 1.000 de miliarde de dolari în inteligența artificială

Listarea Anthropic vine într-un moment în care marile companii tehnologice investesc sume fără precedent în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit analizei citate de BBC, numai în ultimul an, câteva dintre cele mai mari companii din domeniu au cheltuit împreună peste 1.000 de miliarde de dolari pentru infrastructură și dezvoltarea tehnologiei.

Ritmul accelerat al investițiilor a alimentat temerile privind apariția unei bule financiare, în condițiile în care evaluările companiilor din domeniu cresc rapid, fără ca perspectivele de profit pe termen lung să fie pe deplin clare.

„Bulele nu se sparg în ziua celei mai mari tranzacții. Se sparg mai târziu, dacă perspectivele pozitive devin incerte”, spune Richard Whittle, economist la Universitatea din Salford.

Anthropic, un test pentru întreaga industrie AI

Fondată în urmă cu aproximativ cinci ani, Anthropic este cunoscută în special pentru dezvoltarea chatbotului Claude. Compania este prima firmă dedicată exclusiv inteligenței artificiale care ajunge pe piața publică de capital, ceea ce face dificilă compararea sa cu alte companii listate.

Analiștii avertizează că entuziasmul investitorilor din primele zile ar putea fi urmat de fluctuații importante ale acțiunilor.

Ben Barringer, responsabil de cercetarea sectorului tehnologic la Quilter Cheviot, consideră că entuziasmul inițial se va diminua în timp.

Acesta amintește de evoluția SpaceX, compania condusă de Elon Musk, ale cărei acțiuni au crescut cu aproximativ 10% în prima zi de tranzacționare, înainte de a coborî ulterior sub prețul de debut.

Pe de altă parte, istoria piețelor financiare arată că unele dintre cele mai mari companii tehnologice, precum Amazon, Google și Meta, au traversat perioade de volatilitate după listare, ajungând ulterior printre cele mai profitabile corporații din lume.

Reglementarea AI, provocarea cea mare

Un alt factor care ar putea influența evoluția Anthropic este perspectiva unor noi reglementări privind utilizarea inteligenței artificiale. În Statele Unite, mai mulți politicieni au anunțat că susțin introducerea unor măsuri de siguranță și a unor limite pentru dezvoltarea și utilizarea acestor tehnologii.

Chiar în ziua listării Anthropic, un grup bipartizan de congresmeni americani a înființat House AI Safety and Innovation Caucus, o structură dedicată analizării siguranței inteligenței artificiale și a posibilelor reglementări în domeniu.

Paradoxal, una dintre vocile importante care atrag atenția asupra riscurilor AI este chiar Anthropic. Directorul executiv și cofondatorul companiei, Dario Amodei, a avertizat în repetate rânduri că viitoarele sisteme de inteligență artificială ar putea deveni atât de avansate încât să depășească capacitățile umane, generând riscuri majore.

Compania și-a construit o parte importantă a imaginii publice în jurul siguranței tehnologice. Daniela Amodei, președinta Anthropic și sora directorului executiv, a declarat în ziua listării că firma avea deja o echipă specializată în siguranța inteligenței artificiale înainte de lansarea primului său produs.

„Inteligența artificială implică riscuri reale”, a spus aceasta.