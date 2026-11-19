Primul schimb a avut loc la mijlocul zilei la New York, cu mult după deschiderea bursei. Acțiunile Anthropic pe Nasdaq au început să se tranzacționeze la ora 11:50, ora New Yorkului, la un preț de 111,50 dolari, adică 18:50 în România.

La acest preț, compania a ajuns la o capitalizare de piață de 2.000 de miliarde de dolari.

Frații Dario și Daniela Amodei, cofondatorii companiei, au tras clopoțelul de deschidere la Nasdaq MarketSite din New York. Acțiunile se tranzacționează sub simbolul ANT.

Cea mai mare listare din istorie

Anthropic își stabilise miercuri prețul ofertei la 83 de dolari pe acțiune, peste intervalul de 70–78 de dolari propus investitorilor. Compania a vândut 980 de milioane de acțiuni, față de 825 de milioane cât plănuise inițial, și a atras 81,3 miliarde de dolari. A depășit astfel recordul de 75 de miliarde stabilit de SpaceX în iunie.

La prețul de listare, valoarea companiei calculată pe toate acțiunile, inclusiv cele care nu se tranzacționează încă, era de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari.