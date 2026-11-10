Anthropic pregătește o listare istorică la bursă: compania din spatele Claude țintește o evaluare de 1.400 de miliarde de dolari

Operațiunea ar putea deveni una dintre cele mai mari listări bursiere din istorie, într-un moment în care investitorii analizează tot mai atent costurile uriașe ale dezvoltării inteligenței artificiale.

Anthropic vrea să atragă peste 90 de miliarde de dolari

Potrivit Bloomberg, compania și o parte dintre investitorii săi urmăresc să obțină până la 90,4 miliarde de dolari prin oferta publică inițială și o plasare privată de acțiuni.

Documentele depuse marți, 10 noiembrie, la Comisia americană pentru valori mobiliare (SEC) indică un interval de preț cuprins între 70 și 78 de dolari pe acțiune.

Oferta de bază ar putea aduce până la 64,4 miliarde de dolari, prin vânzarea a aproximativ 801,4 milioane de acțiuni de către companie și a altor 23,6 milioane de titluri de către acționarii existenți.

Separat, Anthropic intenționează să atragă 26 de miliarde de dolari de la investitori strategici, printre care AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC.

La limita superioară a intervalului de preț, capitalizarea bursieră a companiei ar ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari. Evaluarea de 1.400 de miliarde include și opțiunile pe acțiuni, titlurile restricționate și alte acțiuni rezervate.

Listarea ar putea depăși recordul stabilit de SpaceX

Incluzând posibilitatea suplimentării ofertei, operațiunea ar putea mobiliza aproximativ 100 de miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg.

Suma ar depăși oferta de bază de 75 de miliarde de dolari realizată de SpaceX, care a atras aproximativ 86,2 miliarde de dolari după exercitarea opțiunii de suplimentare.

Stabilirea prețului final al acțiunilor Anthropic este programată pentru 18 noiembrie, iar titlurile ar urma să fie tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul ANT.

Venituri în creștere, dar și cheltuieli uriașe pentru infrastructura AI

Expansiunea companiei este susținută de utilizarea tot mai largă a instrumentelor Claude, inclusiv a aplicațiilor destinate programatorilor și companiilor.

Anthropic a raportat venituri de aproape 17 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, comparativ cu 1,4 miliarde de dolari în perioada similară a anului precedent.

Creșterea accelerată vine însă cu costuri considerabile. Cheltuielile operaționale au ajuns la 17,5 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 30 septembrie, iar compania a înregistrat o pierdere operațională de 567 de milioane de dolari.

Documentele financiare indică angajamente contractuale de aproximativ 895 de miliarde de dolari, în principal pentru putere de calcul și semiconductori. Aproximativ 70 de miliarde de dolari din aceste obligații ajung la scadență în intervalul de 12 luni încheiat în septembrie 2027.

Riscurile inteligenței artificiale, menționate în documentele pentru investitori

Anthropic avertizează că dezvoltarea sistemelor avansate de inteligență artificială poate genera riscuri majore dacă tehnologia nu este însoțită de măsuri adecvate de siguranță și supraveghere.

Compania, condusă de Dario Amodei, a fost fondată de foști cercetători și directori ai OpenAI și pune accent pe dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Listarea are loc într-un context de concurență tot mai intensă, în care producătorii de modele AI reduc prețurile pentru a atrage clienți, în timp ce investițiile în infrastructură continuă să crească.

Pentru investitori, principala întrebare rămâne dacă veniturile generate de inteligența artificială vor putea susține, pe termen lung, ritmul cheltuielilor necesare dezvoltării tehnologiei.