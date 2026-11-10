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România, al șaptelea producător auto din UE. Premierul Luca Niculescu anunță măsuri pentru industria auto

Industria auto contribuie cu peste 13% la PIB-ul României, iar țara noastră a devenit al șaptelea producător auto din Uniunea Europeană în 2025. Premierul Luca Niculescu a anunțat măsuri fiscale și investiții pentru susținerea sectorului.
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Alexandra-Valentina Dumitru
10 nov. 2026, 14:44, Economic
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Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, la deschiderea oficială a celei de-a IX-a ediții a Automotive Industry Forum & Gala Premiilor pentru Excelență, că industria auto este un pilon important al economiei românești, cu o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro și „o contribuție de peste 13% din produsul intern brut”. Șeful Guvernului a anunțat măsuri fiscale pentru companiile care investesc în producție, cercetare și dezvoltare.

„România în 2025 a devenit al șaptelea producător auto din Uniunea Europeană. O performanță importantă, obținută într-o piață europeană care se află sub presiune și într-un context în care competitivitatea nu mai poate fi considerată un dat”, a afirmat premierul.

Acesta a amintit că industria auto este „sectorul productiv din România cu cel mai mare număr de angajați”. Niculescu a atras atenția că industria auto traversează o perioadă de „transformări importante”, iar Guvernul susține măsurile pentru creșterea competitivității sectorului național, în contextul dificultăților de pe piața europeană și al riscului de pierdere a unor locuri de muncă ,parte din Planul Automotive Action Plan.

Ce măsuri pregătește Guvernul pentru industria auto

Premierul a vorbit despre programul de relansare economică, despre care a spus că are în vedere un buget de miliarde de euro pentru susținerea companiilor și creșterea producției în România.

„Nu putem gândi o relansare economică fără a lua în calcul industria auto, care, după cum spuneam, este un sector-cheie al economiei naționale și europene. Vrem să încurajăm dezvoltarea furnizorilor locali și producția în România a unor componente pe care azi le importăm”, a declarat acesta.

Printre măsurile prezentate se numără eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027 și posibilitatea amortizării superaccelerate pentru activele noi puse în funcțiune în 2026.

Potrivit premierului, pentru echipamente tehnologice, mașini, unelte și instalații de lucru, companiile vor putea deduce fiscal 65% din valoarea acestora în primul an.

De asemenea, începând din acest an, firmele pot opta pentru un credit fiscal rambursabil de 10% din cheltuielile eligibile pentru cercetare și dezvoltare.

Niculescu a menționat și schema TECAP România, cu un buget multianual de peste 5,3 miliarde de lei, care poate susține investiții în mobilitate și sisteme autonome, energie verde, stocare, microelectronică și inteligență artificială.

Energia și pregătirea angajaților, printre priorități

Premierul a subliniat că dezvoltarea industriei auto depinde și de competitivitatea energetică, susținând că România se apropie de independența energetică prin proiectele de investiții și politicile publice.

„Țara noastră va asigura, din producție internă, energia necesară consumatorilor industriali și casnici”, a afirmat Niculescu.

Un alt aspect important este pregătirea resursei umane. Șeful Executivul a spus că este nevoie de o legătură mai strânsă între sistemul de educație și cerințele economiei, inclusiv prin învățământul profesional și tehnic în sistem dual.

„Încurajăm parteneriatele dintre unitățile de învățământ și companii, în așa fel încât tinerii să poată dobândi competențe practice care să fie adaptate atât noilor tehnologii, cât și nevoilor industriei”, a declarat premierul.

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