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Peiu spune că AUR este gata să voteze alături de PNL și USR căderea Guvernului Luca Niculescu-PSD: „Fără nicio problemă”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți, 10 noiembrie, în plenul Parlamentului, că formațiunea sa ar vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu, inclusiv dacă aceasta ar fi inițiată de PNL sau USR.
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10 nov. 2026, 12:57, Politic
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Declarația a fost făcută în timpul ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, după votul pentru desemnarea lui Sorin Lazăr la conducerea interimară a Curții de Conturi.

PNL și USR au acuzat PSD și AUR că formează o alianță politică pentru numirile în instituțiile statului, după ce cele două partide au susținut în comisiile parlamentare candidatura lui Sorin Lazăr, fost deputat PSD.

În replică, Petrișor Peiu a respins acuzațiile privind existența unei majorități guvernamentale PSD–AUR și a susținut că partidul său este dispus să voteze inclusiv alături de PNL și USR pentru demiterea actualului Executiv.

„Le-am promis și le mai promitem o dată: la prima moțiune de cenzură pe care o veți iniția împotriva Guvernului, vom vota alături de dumneavoastră. Fără nicio problemă”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Peiu a amintit că AUR a colaborat anterior cu PSD pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și a afirmat că nu ar avea nicio problemă să procedeze la fel cu liberalii și reprezentanții USR.

„Exact cum am făcut o moțiune de cenzură împreună cu PSD, dacă va fi cazul, vom face și cu dumneavoastră”, a adăugat senatorul AUR.

PNL are un acord cu Luca Niculescu să nu depună moțiune de cenzură până în martie 2027

Totuși, o moțiune de cenzură împtrova guvernului Luca Niculescu este puțin probabilă. PNL și premierul Luca Niculescu au semnat pe 18 octombrie, înaintea votului de învestitură a Guvernului, o înțelegere.

Potrivit documentului, liberalii s-au angajat să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură împotriva Executivului până la 1 martie 2027, cu condiția respectării angajamentelor asumate de premier.

„Partidul Național Liberal se angajează să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la data de 01.03.2027, cu excepția situației în care sunt încălcate principiile și angajamentele prevăzute în prezentul acord sau principiile bunei guvernări”, se arată în document.

Acordul a fost semnat de președintele PNL, Ilie Bolojan, și Luca Niculescu, pentru a asigura sprijinul liberalilor la învestirea noului Guvern și o perioadă de stabilitate necesară adoptării rectificării bugetare și pregătirii bugetului pentru anul 2027.

Deși a votat instalarea Executivului, PNL nu face parte din Guvern și și-a păstrat oficial statutul de partid de opoziție.

Ilie Bolojan a explicat că sprijinul liberalilor reprezintă un „vot de necesitate”, nu un angajament politic necondiționat.

Liderul PNL a precizat că, dacă premierul nu respectă înțelegerea, liberalii își rezervă dreptul de a iniția o moțiune de cenzură înainte de expirarea termenului.

Peiu respinge acuzațiile privind o majoritate PSD–AUR

În intervenția din Parlament, Petrișor Peiu a susținut că voturile comune ale PSD și AUR pentru conducerea unor instituții nu înseamnă existența unei majorități guvernamentale.

„Definiția majorității guvernamentale este simplă: parlamentarii care votează un guvern”, a declarat senatorul.

Acesta le-a reproșat liberalilor și reprezentanților USR că au votat, la rândul lor, alături de PSD, în perioada verii, mai multe acte normative.

AUR nu a votat învestirea Guvernului Luca Niculescu, instalat pe 20 octombrie, și s-a declarat încă de atunci dispus să susțină o eventuală moțiune de cenzură, inclusiv dacă aceasta ar fi depusă de o altă formațiune politică.

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