Scandal în Parlament după numirea lui Sorin Lazăr la șefia Curții de Conturi. PNL și USR acuză o nouă alianță PSD-AUR: „Au mai capturat încă o instituție a statului”

Propunerea privind desemnarea lui Sorin Lazăr a fost formulată de deputatul PSD Adrian Câciu, în ședința comisiilor reunite pentru buget și finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului.

În comisii, propunerea a primit 25 de voturi „pentru”, 12 „împotrivă” și o abținere. PSD și AUR au votat favorabil, în timp ce PNL și USR s-au opus.

Ulterior, în plenul reunit, hotărârea a fost adoptată cu 248 de voturi favorabile, 54 împotrivă și 48 de abțineri. Alți trei parlamentari prezenți nu au votat.

Sorin Lazăr va exercita atribuțiile președintelui Curții de Conturi până la numirea unui nou titular al funcției.

Scandal în Parlament. PNL și USR acuză o alianță PSD–AUR

După anunțarea rezultatului votului, reprezentanții PNL și USR au criticat colaborarea dintre PSD și AUR, susținând că cele două formațiuni își oferă reciproc sprijin pentru numirile în instituțiile statului.

Deputatul USR Adrian Echert a afirmat că PSD are nevoie de voturile partidelor care au susținut învestirea Guvernului pentru formarea Executivului, dar că pentru alte decizii importante poate apela la AUR.

„Pentru orice altceva există AUR”, a afirmat parlamentarul USR, acuzând cele două partide de colaborare politică.

La rândul său, senatoarea PNL Maria-Gabriela Horga a acuzat PSD și AUR că au colaborat pentru desemnarea unui nou conducător interimar al Curții de Conturi, în locul declanșării procedurilor pentru numirea unui președinte cu mandat deplin.

„Am văzut astăzi din nou cum alianța PSD–AUR merge înainte. Cum alianța PSD–AUR a mai capturat încă o instituție a statului”, a declarat Horga.

Senatoarea liberală a invocat și negocierile privind conducerile Televiziunii Române și Radioului Public, susținând că PSD și AUR colaborează pentru împărțirea funcțiilor.

„Funcțiile sunt mai importante”, a acuzat reprezentanta PNL.

Adrian Câciu îi atacă pe liberali și pe reprezentanții USR

Deputatul PSD Adrian Câciu, cel care a propus desemnarea lui Sorin Lazăr, a răspuns acuzațiilor lansate de PNL și USR.

Social-democratul a criticat discursul celor două formațiuni, susținând că acestea își concentrează atacurile asupra PSD și asupra votului exprimat de cetățeni.

„De două zile mă întreb care e obiectivul polului de modernizare”, a afirmat Câciu.

Acesta i-a acuzat pe parlamentarii PNL și USR că, în locul unor proiecte politice, promovează atacuri la adresa PSD și a voinței electoratului.

Petrișor Peiu: AUR va vota alături de PNL și USR o moțiune împotriva Guvernului

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins acuzațiile privind existența unei majorități guvernamentale PSD–AUR.

Acesta a susținut că o majoritate guvernamentală este definită prin votul de învestitură acordat Executivului, nu prin voturi comune asupra unor numiri sau proiecte legislative.

„Definiția majorității guvernamentale este simplă: parlamentarii care votează un guvern”, a declarat Peiu.

Liderul senatorilor AUR le-a reproșat reprezentanților PNL și USR că au votat, la rândul lor, alături de PSD, în perioada verii, mai multe acte normative.

Peiu a mers mai departe și a anunțat că AUR este dispus să voteze alături de PNL și USR o eventuală moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern.

„Le-am promis și le mai promitem o dată: la prima moțiune de cenzură pe care o veți iniția împotriva Guvernului, vom vota alături de dumneavoastră. Fără nicio problemă”, a declarat parlamentarul AUR.

„Exact cum am făcut o moțiune de cenzură împreună cu PSD, dacă va fi cazul, vom face și cu dumneavoastră”, a adăugat Petrișor Peiu.

Cine este Sorin Lazăr, noul președinte interimar al Curții de Conturi

Sorin Lazăr este consilier de conturi din octombrie 2020, fiind numit în instituție cu susținerea PSD.

Anterior, a fost deputat PSD de Buzău, în legislatura 2016–2020, perioadă în care a ocupat funcții de conducere în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților.

Între 2013 și 2016, a ocupat funcția de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

Lazăr a activat și în organizația PSD Buzău, unde a deținut funcții de conducere.

Este absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare din cadrul Institutului Politehnic Iași.

Curtea de Conturi nu are președinte titular din iulie 2025

Funcția de președinte al Curții de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după numirea lui Mihai Busuioc în funcția de judecător la Curtea Constituțională.

De atunci, conducerea instituției a fost asigurată interimar de Mirela Călugăreanu, al cărei mandat de consilier de conturi a expirat.

Sorin Lazăr preia temporar atribuțiile de președinte până când Parlamentul va numi un nou titular.

Curtea de Conturi este instituția supremă de audit public extern din România și verifică modul în care instituțiile statului administrează și utilizează fondurile publice.