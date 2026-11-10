Parlamentul României se pregătește pentru era AI | Experți ONU sunt la București pentru a-i pregăti pe aleși

Parlamentarii și angajații Parlamentului României participă, în perioada 10-12 noiembrie, la un program de formare în domeniul inteligenței artificiale, organizat cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP).

Inițiativa a fost lansată de deputatul PNL Andrei Baciu, care spune că obiectivul este pregătirea instituției pentru provocările legislative și administrative generate de dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii.

Programul se desfășoară la Parlamentul României și este susținut de doi experți internaționali ai UNDP: Aleida Ferreyra, coordonatoare globală pentru instituții și procese democratice în era digitală, cu sediul la New York, și Jayant Narayan, responsabil pentru domeniile digitalizare, inteligență artificială și inovare în cadrul UNDP Global Centre for Technology, Innovation and Sustainable Development, din Singapore.

„Parlamentul trebuie să fie pregătit pentru AI”

Potrivit lui Andrei Baciu, proiectul a fost inițiat în urmă cu aproximativ șase luni, în urma unor discuții purtate cu reprezentanți ai ONU la New York și Geneva.

Ulterior, deputatul a colaborat cu UNDP și cu echipele Camerei Deputaților și Senatului pentru organizarea programului.

„Parlamentul României trebuie să fie pregătit să înțeleagă transformările generate de inteligența artificială și să aibă capacitatea de a lua decizii legislative informate într-un domeniu care evoluează foarte rapid”, a declarat deputatul.

Ce vor învăța parlamentarii și angajații instituției

Formarea urmărește să ofere participanților o mai bună înțelegere a impactului inteligenței artificiale asupra societății și a instituțiilor publice, dar și a riscurilor asociate utilizării acestor tehnologii.

Printre temele semnalate de inițiatorul programului se numără dezinformarea, manipularea prin deepfake, protecția datelor, securitatea cibernetică și respectarea drepturilor fundamentale.

Andrei Baciu a atras atenția că inteligența artificială influențează deja domenii precum economia, piața muncii, educația și sănătatea, iar aceste schimbări au implicații directe asupra democrației și procesului legislativ.

„Nu putem reglementa eficient o tehnologie pe care nu o înțelegem”, a afirmat deputatul PNL, care consideră programul un prim pas într-un demers mai amplu de introducere a inteligenței artificiale în dezbaterile parlamentare.

Potrivit programului anunțat, 10 noiembrie este dedicată membrilor Parlamentului, în timp ce 11 și 12 noiembrie sunt rezervate personalului parlamentar.