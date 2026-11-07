Revoltă împotriva inteligenței artificiale se extinde Europa. Protestatarii au luat cu asalt un centru Microsoft din Amsterdam. Proteste anunțate în 15 țări

Protestatarii au forțat gardurile care împrejmuiau șantierul din Amsterdam și au ocupat o parte a amplasamentului unde urmează să fie construit un nou centru de date destinat Microsoft. Unii dintre activiști au escaladat macaralele și au aprins torțe, în timp ce alții s-au confruntat cu polițiștii mobilizați în zonă.

Acțiunea a fost organizată de gruparea olandeză Geef Tegengas („Ripostați”), care cere oprirea lucrărilor.

„Nu vrem să fie construit. Nimeni nu are nevoie de el”, a declarat Nathan Timmer, reprezentant al organizației, pentru postul local AT5.

Acesta a susținut că infrastructura va fi utilizată pentru producerea de conținut AI de slabă calitate, supraveghere și aplicații militare, acuzații care reflectă poziția activiștilor, nu utilizarea demonstrată a viitorului centru.

La manifestație au participat și activiști pro-palestinieni, care au criticat relațiile companiei Microsoft cu sectorul militar.

Poliția a anunțat că a reținut între 150 și 200 de persoane, suspectate că au pătruns fără drept pe proprietatea respectivă.

Microsoft a transmis că respectă dreptul oamenilor de a protesta pașnic, dar condamnă acțiunile ilegale sau care pun în pericol siguranța participanților.

Proteste în 15 țări europene. Oamenii cer oprirea construcției de noi centre de date

Incidentele din Amsterdam au loc pe fondul unei mobilizări europene împotriva expansiunii centrelor de date, alimentată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Zeci de organizații civice și grupuri locale participă, pe 6 și 7 noiembrie, la acțiuni coordonate sub sloganul „Opriți centrele de date poluante”.

Potrivit organizatorilor citați de AP, protestele sunt programate în 15 țări, printre care Irlanda, Polonia, Danemarca, Finlanda, Spania, Italia, Olanda, Franța și Marea Britanie.

La Varșovia, aproximativ 100 de persoane s-au adunat în fața Parlamentului polonez, exprimându-și nemulțumirea față de proiectele care urmează să fie dezvoltate în apropierea zonelor rezidențiale.

„Două centre de date, la 35 de metri de casele noastre! Premierule Tusk, ajută-ne!”, se putea citi pe una dintre pancarte.

Alți protestatari au atras atenția asupra consumului de apă, reclamând faptul că populației i se cere să economisească resurse, în timp ce marile companii tehnologice dezvoltă instalații industriale cu necesități energetice și de răcire considerabile.

În Germania, activiștii s-au adunat în fața unui centru de date de la periferia Berlinului, cerând oprirea construcțiilor până la evaluarea efectelor asupra mediului.

În Italia, opoziția este deosebit de puternică în Lombardia, regiunea care concentrează o parte importantă a infrastructurii digitale a țării. Pe 10 octombrie, peste 1.000 de persoane și reprezentanți ai aproximativ 40 de comitete locale au participat la o demonstrație la Milano.

De ce se tem europenii de centrele de date pentru inteligența artificială

În centrul nemulțumirilor se află consumul ridicat de electricitate și apă al infrastructurii necesare pentru antrenarea și funcționarea sistemelor avansate de inteligență artificială.

Centrele de date găzduiesc mii de servere care procesează informații în permanență. Aceste echipamente consumă cantități importante de energie electrică și generează căldură, ceea ce impune utilizarea unor sisteme complexe de răcire.

În funcție de tehnologia utilizată, răcirea poate necesita cantități semnificative de apă.

Activiștii avertizează că extinderea rapidă a industriei poate pune presiune pe rețelele electrice, poate crește competiția pentru resursele locale și poate îngreuna atingerea obiectivelor climatice.

O altă nemulțumire este că proiectele de miliarde de euro ar fi aprobate fără consultarea suficientă a comunităților afectate.

Companiile tehnologice susțin, în schimb, că asemenea investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, serviciilor cloud și competitivității economice a Europei.

Investiții de 5.600 de miliarde de dolari. Europa, prinsă între revolta populației și cursa globală pentru AI

Miza economică a conflictului este uriașă.

Potrivit raportului Global Data Centre Outlook 2026–50, realizat de PwC, Europa ar urma să atragă investiții cumulate de aproximativ 5.600 de miliarde de dolari în centre de date între 2026 și 2050, echivalentul a circa 18% din investițiile mondiale în acest sector.

Prin comparație, Statele Unite ar urma să atragă aproximativ 15.100 de miliarde de dolari în aceeași perioadă.

Expansiunea este determinată în mare măsură de competiția dintre giganții tehnologici pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, care necesită o capacitate de calcul tot mai mare.

În același timp, guvernele europene încearcă să reducă dependența de infrastructura digitală americană și chineză, ceea ce face ca dezvoltarea propriilor centre de date să devină o prioritate strategică.

Protestele arată însă că această cursă tehnologică începe să întâmpine o opoziție tot mai puternică la nivel local.

Organizațiile implicate cer un moratoriu asupra noilor proiecte de mari dimensiuni până la adoptarea unor reguli mai stricte privind consumul de energie, utilizarea apei, impactul asupra mediului și consultarea populației.