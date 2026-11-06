Bursele americane își revin. Acțiunile companiilor de inteligență artificială cresc din nou

Companiile americane din domeniul inteligenței artificiale au recuperat vineri o parte din pierderile înregistrate în zilele precedente, iar indicele Nasdaq, dominat de companiile de tehnologie, a crescut cu 1,1%. Potrivit Associated Press, creșterile din SUA au oprit valul de scăderi înregistrate pe bursele din întreaga lume în această săptămână.

Nvidia și alte companii de tehnologie au recuperat o parte din pierderi

Nvidia, unul dintre cei mai mari producători de cipuri folosite în dezvoltarea inteligenței artificiale, a înregistrat o creștere de 2,8%. Compania pierduse 9,3% din valoarea acțiunilor miercuri și încă 3,2% joi.

Creșteri importante au înregistrat și alte companii care furnizează tehnologie și servicii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Acțiunile CoreWeave, companie care oferă servicii informatice pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, au crescut cu 6,3%, iar cele ale Micron Technology, producător de memorii pentru calculatoare, cu 5,1%.

Lam Research, care produce echipamente folosite la fabricarea cipurilor, a înregistrat o creștere de 8,2%. Compania anunțase că va aloca până la 25 de miliarde de dolari pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, decizie care sugerează că firma dispune de resurse financiare importante.

Cea mai mare creștere dintre companiile menționate de sursa citată a fost înregistrată de IREN, care dezvoltă centre de date și oferă servicii pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială. Acțiunile sale au urcat cu 20%, după ce compania a raportat rezultate financiare peste așteptările analiștilor.