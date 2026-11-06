Bursele americane își revin. Acțiunile companiilor de inteligență artificială cresc din nou

Companiile americane din domeniul inteligenței artificiale au recuperat vineri o parte din pierderile înregistrate în zilele precedente, iar indicele Nasdaq, dominat de companiile de tehnologie, a crescut cu 1,1%. Potrivit Associated Press, creșterile din SUA au oprit valul de scăderi înregistrate pe bursele din întreaga lume în această săptămână.
Nvidia, unul dintre cei mai mari producători de cipuri folosite în dezvoltarea inteligenței artificiale, a înregistrat o creștere de 2,8%. Compania pierduse 9,3% din valoarea acțiunilor miercuri și încă 3,2% joi.
Creșteri importante au înregistrat și alte companii care furnizează tehnologie și servicii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.
Acțiunile CoreWeave, companie care oferă servicii informatice pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, au crescut cu 6,3%, iar cele ale Micron Technology, producător de memorii pentru calculatoare, cu 5,1%.
Lam Research, care produce echipamente folosite la fabricarea cipurilor, a înregistrat o creștere de 8,2%. Compania anunțase că va aloca până la 25 de miliarde de dolari pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, decizie care sugerează că firma dispune de resurse financiare importante.
Cea mai mare creștere dintre companiile menționate de sursa citată a fost înregistrată de IREN, care dezvoltă centre de date și oferă servicii pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială. Acțiunile sale au urcat cu 20%, după ce compania a raportat rezultate financiare peste așteptările analiștilor.
Scăderile înregistrate în această săptămână au fost cauzate și de rezultatele alegerilor pentru Congresul SUA, în care democrații au obținut victorii importante. Investitorii se tem că politicienii democrați ar putea impune reguli mai stricte pentru construirea centrelor de date, în special în Texas, unde se construiesc numeroase astfel de centre.
Acestea găzduiesc calculatoare performante, folosite în dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială. Ele consumă însă foarte multă energie electrică, iar în unele zone din SUA, locuitorii se plâng de creșterea facturilor la curent.
Investitorii sunt îngrijorați și de costurile tot mai mari ale împrumuturilor contractate de companiile din domeniul inteligenței artificiale, care ar putea fi nevoite să își reducă investițiile. Unii analiști financiari consideră deja că acțiunile firmelor din domeniul inteligenței artificiale au ajuns să coste prea mult în raport cu profiturile pe care le obțin.
Însă democrații nu vor putea decide singuri introducerea unor restricții la nivel național. Deși aceștia controlează acum Congresul, președintele republican Donald Trump poate respinge prin veto legile adoptate de parlamentarii americani.
Creșterea acțiunilor companiilor de tehnologie nu a fost suficientă pentru ca toate bursele americane să încheie ziua de vineri pe plus.
Indicele S&P 500, care reflectă evoluția acțiunilor a 500 dintre cele mai mari companii americane, a crescut vineri cu 0,3%, însă a încheiat săptămâna cu o pierdere de 2,7%, cea mai mare scădere săptămânală din aprilie 2025, când Donald Trump a anunțat noi taxe vamale.
Indicele Dow Jones, care include 30 de mari companii americane, a scăzut vineri cu 0,5%.
Pierderile au fost mai mari pe bursele asiatice. La Tokyo și Seul, principalii indici bursieri au scăzut cu aproximativ 6%. În Germania, indicele DAX, care reflectă evoluția celor mai mari companii listate la bursa din Frankfurt, a pierdut 1,9%.
Temerile privind costurile tot mai mari ale investițiilor în inteligența artificială au fost alimentate și de datele economice publicate vineri în SUA. Angajatorii americani au creat în octombrie mai multe locuri de muncă decât anticipau economiștii, ceea ce a sporit posibilitatea ca Rezerva Federală (Fed) să majoreze dobânda de referință în decembrie.
O astfel de decizie ar scumpi împrumuturile pe care companiile le folosesc pentru construirea centrelor de date și achiziția echipamentelor necesare dezvoltării inteligenței artificiale.