Prima pagină » Economic » Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi puternice, după declinul de pe Wall Street

Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi puternice, după declinul de pe Wall Street

Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi importante vineri, pe fondul declinului de pe Wall Street și al temerilor investitorilor că rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite ale Americii ar putea încetini investițiile în centrele de date destinate inteligenței artificiale.
Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi puternice, după declinul de pe Wall Street
sursă foto: Donal Husni/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
06 nov. 2026, 04:14, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Indicele Nikkei 225, principalul indicator al bursei din Tokyo, era în scădere cu 5,69%, până la 57.602 puncte, potrivit AFP. În Coreea de Sud, indicele Kospi pierdea 7,92%, ajungând la 4.957 de puncte. Scăderea a declanșat mecanismul automat de suspendare a tranzacțiilor, care a întrerupt operațiunile bursiere timp de 20 de minute.

Investitorii reacționaseră inițial pozitiv la victoria democraților în alegerile intermediare americane de marți, în urma căreia republicanii președintelui Donald Trump au pierdut controlul Congresului. Ulterior, însă, piețele au devenit mai prudente, pe fondul îngrijorărilor că schimbarea raportului de forțe politice de la Washington ar putea afecta investițiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Acțiunile producătorilor de cipuri, printre cele mai afectate

Scăderile au fost deosebit de puternice în sectorul semiconductorilor, atât în Coreea de Sud, cât și în Japonia.

În Coreea de Sud, acțiunile Samsung Electronics au pierdut aproape 10%, în timp ce titlurile SK Hynix au scăzut cu peste 11%. Cele două companii sunt printre principalii producători mondiali de cipuri de memorie, componente esențiale pentru infrastructura de inteligență artificială.

În Japonia, acțiunile Tokyo Electron au coborât cu aproximativ 9%, iar cele ale producătorului de memorii Kioxia au pierdut 13%.

Declinul din Asia a urmat unei ședințe negative pe piețele americane. Indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile tehnologice, a închis joi în scădere cu 5,52%, marcând cea mai slabă evoluție zilnică din aprilie 2025. Vânzările au afectat în special Nvidia și alte companii din industria semiconductorilor.

Investitorii se tem de noi restricții asupra industriei tehnologice

Una dintre principalele temeri ale investitorilor este legată de posibilitatea introducerii unor reglementări mai stricte în Statele Unite pentru sectorul tehnologic, în special în ceea ce privește construcția centrelor de date.

„În urma victoriei democraților la alegerile intermediare, îngrijorările privind înăsprirea reglementărilor referitoare la tehnologiile asociate inteligenței artificiale au provocat vânzări masive pe întreaga piață americană, în special în sectorul tehnologic, determinând scăderea celor trei mari indici bursieri americani”, a transmis compania de brokeraj Monex.

Aceasta a adăugat că unii investitori se tem în special că reglementările mai stricte privind construcția centrelor de date ar putea încetini proiectele aflate în pregătire.

Guvernele și marile companii tehnologice investesc sute de miliarde de dolari în dezvoltarea centrelor de date necesare antrenării și funcționării modelelor de inteligență artificială. Aceste investiții reprezintă unul dintre principalii factori ai expansiunii recente a industriei tehnologice.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
GSP.ro
Luca Niculescu, detalii despre relația cu Nicușor Dan. Cât de des discută premierul cu președintele României
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
Libertatea
Injecția care poate preveni infectarea cu HIV, disponibilă într-o variantă mult mai ieftină
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor