Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi puternice, după declinul de pe Wall Street

Indicele Nikkei 225, principalul indicator al bursei din Tokyo, era în scădere cu 5,69%, până la 57.602 puncte, potrivit AFP. În Coreea de Sud, indicele Kospi pierdea 7,92%, ajungând la 4.957 de puncte. Scăderea a declanșat mecanismul automat de suspendare a tranzacțiilor, care a întrerupt operațiunile bursiere timp de 20 de minute.

Investitorii reacționaseră inițial pozitiv la victoria democraților în alegerile intermediare americane de marți, în urma căreia republicanii președintelui Donald Trump au pierdut controlul Congresului. Ulterior, însă, piețele au devenit mai prudente, pe fondul îngrijorărilor că schimbarea raportului de forțe politice de la Washington ar putea afecta investițiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Acțiunile producătorilor de cipuri, printre cele mai afectate

Scăderile au fost deosebit de puternice în sectorul semiconductorilor, atât în Coreea de Sud, cât și în Japonia.

În Coreea de Sud, acțiunile Samsung Electronics au pierdut aproape 10%, în timp ce titlurile SK Hynix au scăzut cu peste 11%. Cele două companii sunt printre principalii producători mondiali de cipuri de memorie, componente esențiale pentru infrastructura de inteligență artificială.

În Japonia, acțiunile Tokyo Electron au coborât cu aproximativ 9%, iar cele ale producătorului de memorii Kioxia au pierdut 13%.

Declinul din Asia a urmat unei ședințe negative pe piețele americane. Indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile tehnologice, a închis joi în scădere cu 5,52%, marcând cea mai slabă evoluție zilnică din aprilie 2025. Vânzările au afectat în special Nvidia și alte companii din industria semiconductorilor.

Investitorii se tem de noi restricții asupra industriei tehnologice

Una dintre principalele temeri ale investitorilor este legată de posibilitatea introducerii unor reglementări mai stricte în Statele Unite pentru sectorul tehnologic, în special în ceea ce privește construcția centrelor de date.

„În urma victoriei democraților la alegerile intermediare, îngrijorările privind înăsprirea reglementărilor referitoare la tehnologiile asociate inteligenței artificiale au provocat vânzări masive pe întreaga piață americană, în special în sectorul tehnologic, determinând scăderea celor trei mari indici bursieri americani”, a transmis compania de brokeraj Monex.

Aceasta a adăugat că unii investitori se tem în special că reglementările mai stricte privind construcția centrelor de date ar putea încetini proiectele aflate în pregătire.

Guvernele și marile companii tehnologice investesc sute de miliarde de dolari în dezvoltarea centrelor de date necesare antrenării și funcționării modelelor de inteligență artificială. Aceste investiții reprezintă unul dintre principalii factori ai expansiunii recente a industriei tehnologice.