Zelenski cere adaptarea rapidă a Ucrainei la noua configurație politică din SUA și avertizează asupra deficitului de rachete Patriot

Liderul de la Kiev a indicat aprovizionarea cu rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot drept principala prioritate a țării, avertizând că situația ar putea deveni foarte dificilă dacă problema nu va fi rezolvată, relatează Reuters.

Zelenski a făcut declarațiile într-un interviu acordat postului ucrainean de televiziune TSN, în marja unui summit ibero-american desfășurat în Spania.

„Trebuie să ne mișcăm rapid. Fără îndoială, trebuie să consolidăm sprijinul bipartizan de care beneficiem. Înțelegând schimbările de putere, trebuie să ne construim dialogul în mod corect. Cred că avem șansa să sporim sprijinul”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a mai spus că țara sa are nevoie de noi pachete de asistență și trebuie să recupereze aproximativ 16 miliarde de dolari despre care susține că Washingtonul a promis că îi va acorda, dar nu i-a livrat.

Rachetele Patriot, prioritatea Kievului

Zelenski a subliniat că întărirea apărării antiaeriene este cea mai importantă problemă pentru Ucraina, în condițiile în care războiul cu Rusia continuă, iar infrastructura energetică este vizată de atacuri.

„Dacă nu rezolvăm problema Patriot, situația va deveni foarte dificilă pentru noi. Această problemă poate fi soluționată de Europa, de unele țări din afara Europei și, bineînțeles, de Statele Unite. Aceasta este prioritatea numărul unu”, a afirmat președintele ucrainean.

Declarațiile vin după ce Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea a 500 de rachete interceptoare Patriot PAC-3 către Ucraina, în valoare estimată de 2,1 miliarde de dolari. Achiziția urmează să fie finanțată de Canada, Germania și Norvegia.

Totuși, potrivit sursei citate, livrările nu sunt așteptate înainte de începutul anilor 2030, ceea ce nu rezolvă necesarul imediat al armatei ucrainene.

Zelenski a mai declarat că autoritățile de la Kiev încearcă să asigure un număr suficient de avioane de luptă F-16 operaționale pentru următoarele cinci-șase luni.

Kievul avertizează asupra unei ierni dificile

Președintele ucrainean a afirmat că Rusia continuă atacurile asupra sectorului energetic, iar capitala Kiev se confruntă cu cea mai dificilă situație în perspectiva sezonului rece.

„Kievul se află în cea mai dificilă situație, atât în ceea ce privește numărul atacurilor, cât și calitatea pregătirii (n.r.: autorităților locale pentru sezonul rece). Aceasta este realitatea”, a spus el.

În același timp, oficiali din Uniunea Europeană, NATO și SUA au discutat la Bruxelles propuneri privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul încheierii războiului. Zelenski a declarat că discuțiile înregistrează progrese.

Negocierile mediate de SUA între Ucraina și Rusia ar urma să fie reluate săptămâna viitoare, la Abu Dhabi.