Marco Rubio respinge informațiile privind o posibilă demisie și spune că intenționează să rămână în administrația Trump până la finalul mandatului

„A fost întotdeauna planul meu să lucrez pentru președintele Trump până la finalul mandatului său”, a declarat Rubio pentru publicația americană New York Times, întrebat despre informațiile privind o posibilă plecare din administrație.

Referitor la relatările potrivit cărora ar lua în calcul demisia, secretarul de stat a spus: „Sincer, nu știu de unde apar aceste lucruri”.

Declarațiile vin după ce Bloomberg a relatat joi că Rubio analizează posibilitatea de a părăsi administrația, în urma înfrângerii republicanilor la alegerile intermediare din 3 noiembrie. Potrivit agenției, acesta ar fi discutat cu oficiali ai Casei Albe despre o eventuală plecare și ar fi fost îndemnat să rămână în funcție.

Rubio a refuzat să vorbească despre eventualele sale planuri politice pentru alegerile prezidențiale din 2028.

„Pur și simplu nu voi mai vorbi deloc despre 2028”, a declarat secretarul de stat.

Rubio, care ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, este considerat unul dintre posibilii candidați republicani la alegerile prezidențiale din 2028, alături de vicepreședintele JD Vance.

Cu câteva zile înaintea alegerilor intermediare de marți, Rubio a avut o apariție neobișnuită alături de Trump în campania electorală, urcând pe scenă pentru a se adresa participanților la un miting al președintelui.

Departamentul de Stat a respins, la rândul său, informațiile privind o posibilă plecare a lui Rubio. Dylan Johnson, secretar de stat adjunct pentru afaceri publice globale, a calificat articolul Bloomberg drept „complet inventat”.

Johnson a respins și informațiile publicate de The Independent, potrivit cărora Rubio ar pregăti o candidatură pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028, descriindu-le drept „știri false, complet nefondate”.

Rubio a declarat anterior că îl va susține pe JD Vance dacă vicepreședintele va decide să candideze la președinție în 2028.