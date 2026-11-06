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Donald Trump spune că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este aproape, după o întâlnire cu emisarul lui Putin

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a avut o întâlnire privată cu Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, și că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi încheiat în curând.
Donald Trump spune că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este aproape, după o întâlnire cu emisarul lui Putin
sursă foto: White House/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
06 nov. 2026, 03:18, Știri externe
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Declarația vine în contextul pregătirilor pentru o nouă rundă de negocieri între reprezentanții Rusiei și Ucrainei, programată pentru 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi, relatează Reuters.

Trump nu a oferit detalii despre discuția cu Dmitriev, însă a afirmat că războiul este aproape de a fi încheiat și că un eventual acord ar putea implica mai multe state europene.

„Va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina. Aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare, frumos și toată lumea va fi încântată”, a declarat președintele american jurnaliștilor de la Casa Albă.

Trump a precizat că nu s-a întâlnit joi cu delegația ucraineană prezentă la Washington.

Noi discuții între Ucraina, Rusia și SUA, la Abu Dhabi

O delegație americană urmează să medieze discuțiile dintre reprezentanții Rusiei și Ucrainei, programate pentru 10 și 11 noiembrie, în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Trimisul special al lui Trump, Jared Kushner, a anunțat că oficialii americani au avut joi, la Bruxelles, discuții cu reprezentanți ai Ucrainei, NATO și partenerilor europeni privind garanțiile de securitate pentru Kiev și viitoarea arhitectură de securitate europeană.

„Am avut discuții productive și substanțiale”, a transmis Kushner, adăugând că administrația americană lucrează cu toate părțile pentru identificarea unor soluții concrete care să ducă la încheierea războiului și la stabilirea bazelor unei păci durabile.

Schimbarea majorității din Congres, în contextul reluării contactelor diplomatice

Vizita lui Dmitriev la Washington marchează primul contact direct între oficiali americani și ruși după alegerile intermediare de marți, în urma cărora democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului SUA.

Începând din ianuarie, noua majoritate democrată este așteptată să solicite suplimentarea ajutorului acordat Ucrainei și să examineze deciziile administrației Trump privind relațiile cu Moscova, inclusiv un acord referitor la motorină și relaxarea unor sancțiuni impuse Rusiei.

Kremlinul a transmis că speră ca Donald Trump să își continue eforturile de mediere în pofida înfrângerii electorale a republicanilor.

De asemenea, autoritățile ruse au anunțat că sunt în pregătire discuții pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în cadrul summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), programat luna aceasta în orașul chinez Shenzhen.

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