Donald Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea burselor americane după alegerile intermediare

Indicele Nasdaq a pierdut 5,52%, intrând în teritoriu de corecție, în timp ce S&P 500 și Dow Jones au înregistrat cele mai mari scăderi zilnice din aprilie 2025, relatează CNN.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a susținut că rezultatul alegerilor a provocat una dintre cele mai dificile sesiuni bursiere din istorie.

„Bursa de valori a avut una dintre cele mai proaste zile din istorie, ca urmare a rezultatelor alegerilor. Este trist de privit! A fost nevoie de foarte multă muncă pentru a ajunge la un nivel nemaiîntâlnit, iar apoi s-a întâmplat asta. Prin urmare, și conturile voastre 401(k) au scăzut”, a scris președintele american, făcând referire la sistemul american de economisire pentru pensie, prin care angajații contribuie cu o parte din salariu într-un cont individual de investiții.

Trump a susținut că piața își va reveni sub conducerea sa și a atribuit responsabilitatea pentru scăderi democraților.

„Amintiți-vă, nu Republicanii au fost de vină, ci «Dumocrats». Nu vă temeți însă, într-un fel sau altul, vom deveni în curând mai puternici ca niciodată”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

„Dumocrats” este un termen peiorativ folosit de Trump, obținut prin înlocuirea literei «e» din Democrats cu «u», pentru a sugera cuvântul dumb (prost).

Prăbușirea bursei

Indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a încheiat ședința de joi în scădere cu 5,52%, ajungând la 24.315 puncte. Astfel, indicele a intrat în teritoriu de corecție, coborând cu peste 10% față de maximul istoric înregistrat la 6 octombrie.

Indicele S&P 500 a pierdut 4,36%, ajungând la 7.353,73 puncte, în timp ce Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1.833 de puncte, respectiv 3,4%, până la 51.523,06 puncte. Ambele au înregistrat cele mai slabe evoluții zilnice din aprilie 2025, potrivit datelor Associated Press.

Scăderile au fost determinate în principal de vânzările masive de acțiuni ale companiilor din sectorul tehnologic și al inteligenței artificiale. Investitorii evaluează posibilitatea ca victoria democraților la alegerile intermediare să încetinească dezvoltarea centrelor de date, care susțin expansiunea industriei de inteligență artificială.

Un motiv de îngrijorare îl reprezintă propunerile unor politicieni democrați de a introduce restricții temporare privind construirea centrelor de date și de a elimina anumite facilități fiscale pentru companiile care investesc în acest sector.

Scăderea de joi a anulat câștigurile înregistrate cu o zi înainte, când bursele americane au crescut după victoria democraților în alegerile intermediare. Dow Jones câștigase miercuri 1.569 de puncte, iar Nasdaq urcase cu 1,44%.

Vânzările au afectat în special producătorii de cipuri. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 9,3%, iar indicele sectorului semiconductorilor a pierdut 12,3%, înregistrând cea mai slabă sesiune din ultimii aproximativ șase ani și jumătate.