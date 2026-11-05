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Prăbușire pe Wall Street: giganții tehnologici pierd 3.200 de miliarde de dolari, cât șapte PIB-uri ale României. Nvidia și Tesla, în cădere

Panică pe Wall Street, unde acțiunile marilor companii tehnologice au înregistrat joi una dintre cele mai severe prăbușiri din ultimii ani. Companiile din sectorul tehnologic au pierdut aproximativ 2.000 de miliarde de dolari din valoarea bursieră, o sumă echivalentă cu peste patru ori produsul intern brut anual al României. Investitorii se tem că victoria democraților în alegerile pentru Congresul american ar putea aduce restricții asupra industriei inteligenței artificiale, sectorul care a alimentat creșterea spectaculoasă a burselor în ultimii ani.
Prăbușire pe Wall Street: giganții tehnologici pierd 3.200 de miliarde de dolari, cât șapte PIB-uri ale României. Nvidia și Tesla, în cădere
Imagine ilustrativă. Sursa foto: Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
05 nov. 2026, 23:51, Economic
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UPDATE Prăbușire pe Wall Street s-a extins. Într-o singură zi s-au evaporat 3.200 de miliarde de dolari, cât aproape șapte PIB-uri ale României

Știre inițială

Indicele Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a scăzut joi cu aproximativ 5,5%, intrând oficial în teritoriu de corecție, după ce a pierdut aproape 12% față de maximul istoric. Indicele S&P 500 a coborât cu 4,4%, în timp ce Dow Jones a înregistrat o scădere de 3,4%, potrivit Associated Press.

Cel mai puternic au fost afectate companiile producătoare de semiconductori, care reprezintă infrastructura esențială a revoluției inteligenței artificiale.

Indicele Philadelphia Semiconductor, care urmărește evoluția principalilor producători de cipuri, a înregistrat în timpul ședinței o scădere de peste 11%, cel mai sever declin intraday din martie 2020, potrivit Reuters. Față de recordul stabilit în luna iunie, pierderile sectorului au ajuns la aproximativ 36%, conform Bloomberg.

Nvidia pierde aproape 10% într-o singură zi. Tesla și SpaceX, lovite de vânzările masive

Nvidia, compania devenită simbolul exploziei investițiilor în inteligența artificială, a înregistrat o scădere de aproximativ 9,3% a acțiunilor.

AMD, unul dintre principalii săi concurenți, a pierdut peste 17% din valoarea bursieră, în timp ce Qualcomm și Arm Holdings au fost afectate și de perspective financiare care nu au îndeplinit așteptările investitorilor.

Scăderile s-au extins și asupra companiilor asociate miliardarului Elon Musk. Tesla și SpaceX au pierdut aproximativ 10% în timpul tranzacționării, potrivit Bloomberg.

Nici piața criptomonedelor nu a fost ocolită de valul de vânzări. Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 5%, pe fondul retragerii investitorilor din activele considerate riscante.

În paralel, Apple a anunțat intenția de a atrage aproximativ șapte miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni, într-un moment în care marile companii tehnologice își intensifică împrumuturile pentru finanțarea investițiilor.

Pierderi uriașe: de peste patru ori cât produce economia României într-un an

Companiile tehnologice americane au înregistrat în câteva ore o scădere cumulată a capitalizării bursiere de peste 2.000 de miliarde de dolari.

Pentru comparație, Fondul Monetar Internațional estimează în ediția din octombrie 2026 a raportului World Economic Outlook că produsul intern brut nominal al României va ajunge anul acesta la aproximativ 470 de miliarde de dolari.

Valoarea bursieră ștearsă de pe piața tehnologică americană într-o singură ședință este echivalentă cu aproximativ 4,25 ori PIB-ul anual al României.

Cu alte cuvinte, piețele financiare au șters în câteva ore o valoare comparabilă cu ceea ce economia românească ar produce în peste patru ani.

Victoria democraților provoacă temeri privind viitorul inteligenței artificiale

Prăbușirea bursieră vine după alegerile parlamentare americane din 3 noiembrie, în urma cărora Partidul Democrat a obținut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Schimbarea raportului de forțe de la Washington alimentează temerile investitorilor că industria inteligenței artificiale ar putea intra într-o perioadă de reglementare mai strictă.

În centrul îngrijorărilor se află centrele de date, infrastructurile uriașe care consumă cantități semnificative de energie electrică și apă pentru funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

Mai multe comunități americane contestă extinderea acestor facilități, invocând impactul asupra prețurilor energiei, resurselor de apă și infrastructurii locale.

O eventuală înăsprire a regulilor ar putea încetini construcția centrelor de date și, implicit, cererea pentru cipurile produse de Nvidia, AMD și alte companii.

Se sparge bula inteligenței artificiale?

Dincolo de schimbările politice, investitorii încep să pună sub semnul întrebării sustenabilitatea investițiilor uriașe în inteligența artificială.

Marile companii tehnologice cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru dezvoltarea centrelor de date și achiziționarea procesoarelor performante, însă există îngrijorări că veniturile generate de aceste investiții ar putea crește mai lent decât se anticipa.

La acestea se adaugă costurile ridicate ale finanțării, presiunile asupra rețelelor electrice și riscul ca unele proiecte de infrastructură să fie amânate sau abandonate.

Potrivit unei analize UBS citate de Reuters, blocarea unor proiecte ar putea pune în pericol aproximativ 30% din capacitatea suplimentară a centrelor de date planificată în Statele Unite pentru 2028.

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