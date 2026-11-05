„Dezindustrializarea Europei a început deja”. Peste 100 de companii europene se revoltă împotriva reformei emisiilor de carbon

Reforma europeană a pieței certificatelor de emisii a stârnit nemulțumiri în rândul marilor producători industriali, care se tem că noile condiții îi vor pune într-un dezavantaj și mai mare față de concurenții din afara Uniunii Europene. Fabricile europene se confruntă deja cu prețuri ridicate la energie și cu o concurență internațională tot mai puternică.

Într-o scrisoare comună, consultată de Reuters, companiile cer modificarea reformei astfel încât industria să poată investi în reducerea emisiilor fără să piardă protecția oferită de actualul sistem.

Mari companii europene contestă reforma UE

Printre companiile care susțin demersul se numără producători importanți din Germania, precum Covestro, Evonik, Wacker Chemie și divizia de oțel a grupului Thyssenkrupp, dar și compania austriacă Voestalpine.

„Producătorii europeni din sectoarele industriale mari consumatoare de energie se confruntă cu o concurență tot mai puternică, costuri ridicate la energie și condiții tot mai dificile pentru investiții. Cu toate acestea, obiectivul nostru comun este clar: vrem să reducem emisiile de carbon, să investim și să continuăm să producem în Europa”, se arată în scrisoare.

Companiile avertizează că noile reguli ar putea scumpi producția și ar putea determina și mai multe fabrici să se închidă sau să se mute în afara Europei.

În declarația comună privind reforma certificatelor de emisii de CO₂, semnatarii spun că „dezindustrializarea în Uniunea Europeană a început deja” și că situația s-ar putea agrava dacă firmele pierd certificatele gratuite care le ajută să suporte costurile poluării.

Companiile cer păstrarea certificatelor gratuite de emisii

În prezent, anumite industrii europene, precum cea siderurgică și cea chimică, primesc gratuit o parte dintre certificatele de emisii de CO₂. Măsura are rolul de a le proteja de concurența producătorilor din afara Uniunii Europene, care nu plătesc costuri similare pentru poluare.

Comisia Europeană propune însă ca aceste certificate gratuite să fie acordate doar companiilor care se angajează să investească în reducerea emisiilor. Producătorii se opun acestei condiții și cer păstrarea actualului sistem, fără obligații suplimentare de investiții.

Companiile susțin că reducerea emisiilor depinde și de alte condiții, precum prețurile energiei, existența infrastructurii necesare, accesul la finanțare și cererea pentru produsele cu emisii reduse.

Totodată, acestea cer ca banii obținuți din vânzarea certificatelor de emisii să fie folosiți pentru modernizarea industriei europene.

Parlamentul European votează reforma în decembrie

Comisia Europeană a prezentat în iulie o reformă a Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea încearcă să reducă poluarea industrială.

În cadrul acestui sistem, fiecare certificat corespunde unei tone de dioxid de carbon emisă de o instalație industrială. Certificatele sunt cumpărate și vândute pe piața de carbon a UE. Companiile din anumite industrii, expuse riscului de a-și muta producția în afara Europei, primesc o parte dintre certificate gratuit, pentru a fi protejate de concurența externă. Celelalte companii trebuie să cumpere certificatele necesare, iar costul acestora se adaugă cheltuielilor de producție.

Parlamentul European urmează să voteze reforma în decembrie. Între timp, analiștii și-au revizuit în creștere estimările privind prețurile certificatelor de emisii pe piața europeană.