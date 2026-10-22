Rusia a preluat controlul afacerilor Nestlé de pe teritoriul său. Active de aproape două miliarde de dolari, scoase din bilanțul gigantului elvețian

Nestlé, unul dintre cei mai mari producători de alimente și băuturi din lume, a anunțat joi că nu mai include activitatea sa din Rusia în rezultatele financiare ale grupului, după ce Moscova a preluat administrarea acesteia în luna septembrie, potrivit Reuters.

Ca reacție la sprijinul acordat Ucrainei de statele occidentale, autoritățile de la Moscova au preluat în ultimii ani controlul asupra mai multor afaceri deținute de companii europene în Rusia.

Active de aproape două miliarde de dolari, eliminate din bilanț

Nestlé, compania care deține mărci cunoscute precum Nescafé și KitKat, a precizat că a eliminat din bilanț activele din Rusia, evaluate la 1,6 miliarde de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 1,95 miliarde de dolari.

Compania a înregistrat și o pierdere contabilă de aproximativ 1,4 miliarde de franci elvețieni, rezultată din variațiile cursului valutar acumulate de-a lungul timpului în legătură cu afacerile sale din Rusia.

Directorul financiar al Nestlé, Anna Manz, a explicat că afacerile din Rusia reprezentau aproximativ 2% din vânzările totale ale grupului și că acestea nu mai sunt incluse în rezultatele financiare ale companiei de la sfârșitul lunii septembrie.

Preluarea afacerilor de către Moscova va afecta însă veniturile și profitul raportate de Nestlé în ultimele trei luni ale anului. De asemenea, eliminarea activelor din Rusia din bilanț va avea un efect negativ de aproximativ 900 de milioane de franci elvețieni (1,09 miliarde de dolari) asupra situației financiare a grupului în 2026.

Nestlé raportează vânzări peste așteptări

În ciuda pierderii controlului asupra operațiunilor din Rusia, Nestlé a raportat rezultate comerciale peste estimările specialiștilor pentru trimestrul al treilea.

Vânzările au crescut cu 4% în trimestrul al treilea, peste estimările analiștilor, care anticipau o creștere de 3,4%. Compania a vândut cu 2,8% mai multe produse decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar prețurile au fost, în medie, cu 1,1% mai mari.

Rezultatele au determinat o creștere de aproximativ 1,5% a acțiunilor Nestlé.

Nestlé, mai puțină înghețată, apă și vitamine

Directorul general Philipp Navratil, care a preluat conducerea Nestlé în septembrie 2025, încearcă să relanseze afacerile grupului, afectate de reducerea cheltuielilor consumatorilor și de taxele vamale americane.

Strategia sa urmărește creșterea vânzărilor și concentrarea activității asupra produselor considerate prioritare. În acest scop, Nestlé intenționează să își reducă implicarea în afacerile cu înghețată, apă îmbuteliată și vitamine.

„Sunt mulțumit de progresele noastre, dar nu sunt satisfăcut. Mai avem foarte multe de făcut pentru a valorifica potențialul companiei”, a declarat Navratil.

Analiștii băncii elvețiene Vontobel consideră că rezultatele indică o redresare a activității companiei, dar avertizează că aceasta trebuie să demonstreze că poate menține ritmul de creștere.