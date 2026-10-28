Companiile europene se împrumută tot mai scump. Avertismentul Goldman Sachs

Companiile din Europa încep să resimtă tot mai puternic efectele creșterii dobânzilor la care se împrumută guvernele. Finanțarea devine mai costisitoare, iar unele firme riscă să rămână cu mai puțini bani pentru investiții, dezvoltare sau distribuirea de dividende către acționari, potrivit analiștilor Goldman Sachs, citați de CNBC.

Problema vine din două direcții. Pe de o parte, statele europene plătesc dobânzi tot mai mari pentru a atrage bani de la investitori. Pe de altă parte, marile companii americane de tehnologie se împrumută masiv pentru a finanța dezvoltarea inteligenței artificiale, ceea ce intensifică concurența pentru capital.

Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci americane de investiții, estimează că împrumuturile prin obligațiuni ale marilor companii tehnologice americane vor crește de la 250 de miliarde de dolari în 2026 la 420 de miliarde în 2027. În același timp, finanțarea proiectelor de inteligență artificială la nivel mondial s-ar putea dubla, ajungând la 300 de miliarde de dolari.

Dobânzile cresc

Creșterea costurilor de împrumut se resimte deja în Europa. În Franța, dobânda la care statul se împrumută pe zece ani a depășit 5% pe 21 octombrie, pentru prima dată din 2002. Situația a provocat îngrijorări că problemele financiare ale Franței ar putea afecta și alte țări europene.

Dobânzile mai mari plătite de guverne influențează și companiile, care trebuie să ofere la rândul lor dobânzi mai ridicate pentru a obține finanțare.

De la începutul lunii septembrie, costurile de împrumut pentru companiile europene cu o situație financiară solidă au crescut la 4,4%. Pentru firmele considerate mai riscante, acestea au ajuns la 7%.

Cheltuielile suplimentare afectează deja profiturile. În cazul companiilor incluse în indicele bursier Stoxx Europe 600, care urmărește evoluția a 600 de mari companii din Europa, cheltuielile cu dobânzile au crescut de la 1,25% la 1,85% din vânzări, comparativ cu 2022.

Potrivit Goldman Sachs, această creștere a costurilor de finanțare a redus profiturile companiilor cu peste 5%.

Care sunt companiile cele mai vulnerabile

Nu toate firmele europene sunt afectate în aceeași măsură. Potrivit analiștilor băncii americane, cele mai expuse sunt companiile care generează puțini bani din activitatea curentă, cele care trebuie să își refinanțeze datoriile în următorii ani și cele care au contractat împrumuturi cu dobânzi variabile.

De asemenea, vulnerabile sunt și firmele care nu pot majora suficient prețurile produselor sau serviciilor pentru a compensa creșterea cheltuielilor.

„Creșterea randamentelor le majorează costurile de finanțare, iar dobânzile suplimentare cerute de investitori agravează situația companiilor care trebuie să își refinanțeze datoriile în viitorul apropiat”, avertizează analiștii Goldman Sachs.

Explicația este simplă: o companie care a luat un credit în urmă cu câțiva ani, când dobânzile erau mai mici, ar putea fi nevoită să plătească mult mai mult atunci când împrumutul ajunge la scadență și trebuie înlocuit cu unul nou.

Aproximativ un sfert din datoriile companiilor incluse în Stoxx Europe 600 trebuie refinanțate în următorii doi ani, spun economiștii Goldman Sachs. Un alt sfert reprezintă împrumuturi cu dobânzi variabile, care se pot modifica.

Prin urmare, aproape jumătate din datoriile acestor companii ar putea fi afectate relativ repede de creșterea dobânzilor.

Mai puțini bani pentru investiții și dividende

Creșterea cheltuielilor cu dobânzile poate obliga companiile să își schimbe prioritățile. În loc să investească în fabrici, echipamente, extinderea activității sau proiecte noi, unele firme ar putea alege să își reducă datoriile pentru a evita probleme financiare mai grave.

Totodată, sumele distribuite acționarilor sub formă de dividende sau prin răscumpărări de acțiuni ar putea fi diminuate.

Banca americană estimează că profiturile companiilor europene vor crește cu mai puțin de 10% în 2027, după un salt de aproximativ 20% în 2026.

În Statele Unite, ritmul de creștere a profiturilor ar urma să încetinească de la peste 30% la mai puțin de 15%.

Obligațiunile ar putea deveni mai atractive decât acțiunile

În ciuda acestor riscuri, analiștii Goldman Sachs consideră că situația nu va duce la o criză financiară majoră.

Scăderea prețurilor materiilor prime, încetinirea inflației și posibila reducere a dobânzilor ar putea ajuta companiile să facă față cheltuielilor mai mari. În plus, economia ar putea avea o evoluție mai bună în 2027.

Totuși, împrumuturile scumpe vor continua să afecteze firmele care au deja datorii mari sau dificultăți financiare.

Pentru investitori, situația aduce și oportunități. Dobânzile mai ridicate fac mai atractive obligațiunile, adică împrumuturile acordate statelor sau companiilor.

„Principalul efect al creșterii randamentelor obligațiunilor, în opinia noastră, este că randamentele disponibile în prezent pentru obligațiunile guvernamentale, obligațiunile corporative cu rating bun și anumite obligațiuni cu risc mai ridicat devin tot mai atractive în raport cu acțiunile, dacă luăm în calcul riscurile și câștigurile posibile”, a declarat pentru CNBC unul dintre specialiștii în strategii de investiții de la RBC BlueBay Asset Management, companie de administrare a investițiilor din cadrul grupului bancar canadian RBC.

Acesta consideră că investitorii ar trebui să compare câștigurile pe care le-ar putea obține din acțiuni cu dobânzile oferite în prezent de obligațiuni. În unele cazuri, acestea din urmă ar putea reprezenta o alegere mai avantajoasă.