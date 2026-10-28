Cseke Attila și Dan Manolescu, invitații ediției de astăzi a emisiunii „Harta de impact”: Cum va arăta reforma administrativă și ce mai poate taxa Guvernul?

Emisiunea „Harta de impact”, realizată în parteneriat de Economedia și G4Media, îi va avea invitați miercuri, de la ora 13:00, pe Cseke Attila (UDMR), fostul ministru al Dezvoltării, și pe Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Subiectele care vor fi discutate în cadrul acestei ediții sunt cele despre reforma administrativă, dar și despre posibilele schimbări fiscale pe care Guvernul le-ar putea introduce din 2027.

De asemenea, în ediția de miercuri se va vorbi și despre categorii de venituri ar putea fi vizate de Ministerul Finanțelor pentru eliminarea unor excepții de la impozitare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că Guvernul își va angaja răspunderea pe reforma administrativă, prin care ar urma ca localitățile mici să se comaseze voluntar.

În același timp, autoritățile analizează noi măsuri de lărgire a bazei de impozitare, potrivit unor surse consultate de G4Media și Economedia. Nu este cunoscut, deocamdată, ce excepții fiscale ar putea fi eliminate și nici dacă va exista o decizie în acest sens.

Alte discuții în cadrul emisiunii vor fi despre posibilele schimbări în impozitarea veniturilor din chirii și dobânzi, după ce impozitul pe dividende a crescut la 16% de la 1 ianuarie 2026, dar și despre diferențele de taxare dintre veniturile din muncă, activități independente și capital. În ce măsură mai este România competitivă pentru investiții în comparație cu alte țări din regiune și ce alternative are statul pentru a crește veniturile bugetare fără noi majorări de taxe?

În a doua parte a emisiunii, Andreea Pavel, jurnalist G4Media, va trece în revistă bilanțul după șase luni de activitate al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan.

Ediția se va încheia cu „Doza de optimism”, prezentată de Dana Ciubotă.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim-plan informații și teme relevante pentru public, fie că este vorba despre salariați, liber-profesioniști sau antreprenori. În fiecare ediție, în studio ajung oameni care pot explica, din interiorul domeniului lor, schimbările care influențează economia și societatea.