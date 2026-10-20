Ministerul Dezvoltării, bilanț la finalul mandatului lui Cseke Attila: Absorbția fondurilor europene a depășit 100%

„Accelerarea investițiilor publice, creșterea absorbției fondurilor europene, finalizarea unor obiective de importanță națională și promovarea unor reforme esențiale pentru dezvoltarea României au fost prioritățile acestui mandat”, a transmis Cseke Attila, potrivit comunicatului de presă.

PNRR și infrastructura pentru educație

Rata de absorbție a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alocate ministerului a avansat semnificativ pe parcursul mandatului, urcând de la aproximativ 15% până la peste 105%.

„În cadrul componentelor PNRR gestionate de minister, au fost derulate peste 5.000 de contracte de finanțare, cu o valoare cumulată de aproximativ 26 de miliarde de lei”, se arată în comunicat.

De asemenea, au fost construite 117 creșe noi prin programul guvernamental „Sfânta Ana”, care oferă aproximativ 7.000 de locuri noi în sistemul public de educație.

Clădiri eficiente energetic și mobilitate verde

În domeniul eficienței energetice, suprafața clădirilor rezidențiale renovate a ajuns la aproximativ 4.65 milioane de metri pătrați, depășind cu 43% ținta stabilită. În cazul clădirilor publice, suprafața renovată a depășit 1.9 milioane de metri pătrați, cu 38% peste obiectivul inițial.

În zona tranziției verzi și a mobilității urbane, bilanțul arată achiziția a 1.147 de vehicule electrice pentru transportul în comun și instalarea a 5.278 de stații de reîncărcare, față de ținta inițială de 2.000 de puncte.

Consolidări seismice, monumente istorice și proiecte locale

„Ministerul Dezvoltării a consolidat seismic școli, spitale și blocuri de locuințe, dar și alte clădiri publice, cu fonduri europene și guvernamentale. În cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, au fost semnate aproape 250 de contracte de finanțare, cu o valoare totală de aproximativ 3,7 miliarde de lei”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, au fost finalizate proiecte majore de restaurare a patrimoniului național. Printre obiective se numără Cazinoul din Constanța și au fost finalizate noul sediu al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca, căminul Universității de Vest și noul corp al UMF din Timișoara, precum și reabilitarea corpului Facultății de Istorie a Palatului Universității din București.

„A fost construit al treilea pod peste râul Someș, din municipiul Satu Mare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligni”. Au fost aprobate investiții importante pentru infrastructura sportivă a României, precum modernizarea bazinelor acoperite de înot și de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” și baza sportivă a clubului sportiv în care s-a antrenat Nadia Comăneci, din Complexul Onești”, se mai arată în comunicat.

Plata datoriilor și reforma administrativă

Potrivit comunicatului, la preluarea funcției, Ministerul înregistra datorii de aproximativ 6.3 miliarde de lei. În acest context, ministerul a prioritizat plata lucrărilor deja executate, în special a proiectelor care riscau să piardă finanțarea europeană și a investițiilor aflate în stadii avansate de implementare.

Bilanțul a inclus și măsuri de modernizare administrativă, prin avansarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și digitalizarea procedurilor de avizare și autorizare.

„La finalul mandatului ministrului Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației reafirmă importanța continuării investițiilor publice, a utilizării responsabile a fondurilor europene și naționale și a colaborării cu autoritățile locale pentru dezvoltarea echilibrată a României”, se mai arată în comunicatul de presă.