Aproximativ 47.000 de femei și fete, adică aproximativ cinci pe oră, au fost ucise de rude la nivel mondial în 2025, o cifră comparabilă cu cea din anii precedenți, potrivit unui raport ONU publicat marți. Estimările UN Women și ale Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate indică faptul că numărul femeilor și fetelor ucise de un partener intim sau de un membru al familiei a rămas stabil timp de mai mulți ani, fluctuând între 45.000 și 51.000, relatează Le Figaro.

Anul trecut, 78.000 de femei au fost ucise intenționat, iar 60% dintre acestea au fost femicide comise de membri ai familiei, potrivit unui raport publicat cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. Acest total de 47.000 de femei și fete ucise de un partener intim sau de un membru al familiei, estimat dintr-o analiză a statisticilor din 122 de țări și teritorii, reprezintă 129 de victime în fiecare zi.

Cel mai mare număr de victime se înregistrează în Africa

Deși se preconiza că femeile vor reprezenta 19% dintre victimele omuciderilor la nivel mondial în 2025, 60% dintre acestea au fost ucise în sfera privată, comparativ cu doar 11% din omuciderile care au vizat bărbații. Prin urmare, ONU subliniază „nevoia urgentă de a se asigura că prevenirea violenței domestice ia în considerare relațiile intime, precum și relațiile din cadrul structurilor familiale mai largi”.

Deși nicio regiune nu este cruțată, cel mai mare număr de victime ale feminicidului comise de un membru al familiei a fost înregistrat din nou în Africa (22.100), urmată de Asia (15.100), America (7.400), Europa (2.100) și Oceania (300). Raportul subliniază, de asemenea, că, deși ratele de omucidere au scăzut la nivel global, ratele femicidului au scăzut mai lent, în special în America și Europa.

ONU: aceste crime sunt adânc înrădăcinate în normele sociale

Acest lucru sugerează, potrivit ONU, „că aceste crime sunt adânc înrădăcinate în normele sociale și stereotipurile de gen și evidențiază existența unor bariere specifice care împiedică accesul femeilor și fetelor la justiție”. Termenul „femicid” se referă la uciderea femeilor și fetelor pe motive de gen. Pe lângă crimele comise de un partener intim sau de un membru al familiei, acesta poate include și anumite victime ale crimei organizate, muncii forțate sau traficului de persoane.

Datele privind femicidele comise în afara sferei private rămân foarte limitate, notează raportul, nepermițându-ne încă să măsurăm amploarea acestui fenomen la nivel regional sau global.