„Femeile plătesc prețul războiului”. ONU: Violența sexuală în conflicte se dublează, pe fondul creșterii victimelor civile femei

Femeile și fetele se confruntă cu consecințele letale ale conflictelor armate; ponderea lor în rândul victimelor civile s-a dublat față de 2021, iar cazurile verificate de violență sexuală asociată conflictelor au înregistrat o creștere alarmantă, au avertizat oficiali ai UN Women, citați de Anadolu.

Nyaradzayi Gumbonzvanda, director executiv adjunct al UN Women pentru sprijin normativ, coordonarea sistemului ONU și rezultate programatice, a declarat jurnaliștilor că femeile și fetele suportă o parte tot mai mare din costul uman al unor războaie pe care le-a descris drept „prevenibile”.

Peste 37.000 de civili au fost uciși în conflicte armate în 2025, femeile și fetele reprezentând unul din patru decese – o proporție dublă față de cea înregistrată în 2021, a precizat Gumbonzvanda.

Cel puțin 25 de fete și femei sunt ucise zilnic

Ea a adăugat că cel puțin 25 de femei și fete sunt ucise în fiecare zi, în timp ce peste 750 de milioane trăiesc la o distanță de cel mult 50 de kilometri de un conflict armat.

„Sunt conflicte care au dispărut de pe ecranele noastre, dar nu și din viețile femeilor și fetelor care le îndură. Iar pentru cele care supraviețuiesc, povara este neîncetată”, a spus ea.

Gumbonzvanda a atras atenția și asupra unei creșteri accentuate a violenței sexuale legate de conflicte, menționând că ONU a verificat 9.788 de cazuri în 2025 – mai mult decât dublul numărului înregistrat în 2024 și de aproape patru ori mai mare decât cifra raportată în 2022.

„Femeile plătesc prețul războiului”, a afirmat Gumbonzvanda

Gumbonzvanda a îndemnat guvernele și comunitatea internațională să pună capăt conflictelor armate, să protejeze civilii, să respecte dreptul internațional și să tragă la răspundere autorii abuzurilor.

De asemenea, ea a pledat pentru includerea femeilor în calitate de factori de decizie în toate negocierile de pace, precum și pentru o finanțare mai generoasă a organizațiilor conduse de femei, care depun eforturi pentru a salva vieți și a construi pacea.

Sarah Hendriks, directoarea Diviziei pentru Politici, Programe și Relații Interguvernamentale din cadrul UN Women, a avertizat că numărul tot mai mare de conflicte la nivel mondial agravează condițiile de viață pentru femei și fete.

În 2025, la nivel global, au fost înregistrate peste 185 de conflicte, dintre care 65 au implicat state, a precizat Hendriks. „Războaiele se înmulțesc; modul în care se poartă războaiele se schimbă, iar femeile și fetele sunt cele care plătesc prețul”, a adăugat ea.