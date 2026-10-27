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Atac nocturn asupra Kievului: 15 răniți și un mort. Nouă cadre medicale au ajuns la spital

Kievul a fost ținta unui nou atac cu rachete balistice în noaptea de 26 spre 27 octombrie, soldat cu cel puțin un mort și 15 răniți, potrivit autorităților ucrainene.
Atac nocturn asupra Kievului: 15 răniți și un mort. Nouă cadre medicale au ajuns la spital
Sursa foto: captură video Facebook/Volodimir Zelenski
Oana Antipa
27 oct. 2026, 09:46, Știri externe
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Printre obiectivele afectate se numără un campus universitar, unități medicale și Podul de Sud, una dintre arterele importante de transport ale capitalei Ucrainei. Printre persoanele rănite se află cadre medicale și un student în vârstă de 20 de ani, relatează The Kyiv Independent.

Nouă cadre medicale, spitalizate

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a anunțat că cel puțin o persoană a murit și alte 15 au fost rănite în urma atacului, relatează The Kyiv Independent.

Printre victimele rănite se numără un paramedic, un tehnician medical și un student în vârstă de 20 de ani.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat că nouă cadre medicale rănite au fost transportate la spital.

Atacul a vizat mai multe puncte din capitala ucraineană, oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori, care a fost supus în ultimele luni unor atacuri repetate cu rachete.

Podul de Sud din Kiev, avariat

Klitschko a anunțat ulterior că a fost lovit și Podul de Sud, construit peste Nipru și considerat una dintre arterele majore de transport ale Kievului.

Podul asigură legătura între zonele de est și de vest ale capitalei și este utilizat zilnic de un număr mare de locuitori.

Potrivit primarului, atât podul, cât și infrastructura asociată sistemului de metrou au suferit avarii. Circulația trenurilor pe această rută a fost suspendată temporar.

Informațiile disponibile imediat după atac nu indică amploarea exactă a pagubelor și nici intervalul în care circulația feroviară ar putea fi reluată.

Zelenski: Un campus universitar a fost lovit

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul a afectat și un campus universitar din Kiev.

Potrivit liderului de la Kiev, au fost lovite, de asemenea, zona cunoscutului parc Kyoto și clădiri rezidențiale.

The Kyiv Independent relatează că atacurile din noaptea de 26 spre 27 octombrie au afectat și o clădire administrativă și facilități medicale.

Capitala Ucrainei se confruntă în mod repetat cu atacuri aeriene rusești, în contextul războiului declanșat de Moscova în februarie 2022. Autoritățile ucrainene avertizează în mod constant populația să se adăpostească atunci când sunt emise alerte privind rachete sau drone.

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