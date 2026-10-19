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Val de atacuri rusești cu rachete balistice asupra Kievului: Un mort, răniți și pagube la metrou

Forțele armate ruse au lansat, în noaptea de duminică spre luni, un val de atacuri cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene, în urma căruia o persoană a fost ucisă, alte două au fost rănite și infrastructura urbană a suferit avarii grave.
Val de atacuri rusești cu rachete balistice asupra Kievului: Un mort, răniți și pagube la metrou
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 oct. 2026, 08:00, Știri externe
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În urma atacului, o tânără de 21 de ani și-a pierdut viața și alte două persoane au fost rănite, potrivit Administrației Militare din Kiev, citate de Ukrinform.

De asemenea, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că o stație de metrou de pe malul stâng al râului Nipru a fost avariată, și că șinele și liniile de alimentare electrică, au fost afectate, ceea ce a determinat închiderea temporară a stațiilor de suprafață „Cernihivska” și „Lisova”. 

În plus, resturile au lovit primul etaj al unui bloc rezidențial de 25 de etaje din districtul Solomyanskyi și o clădire nerezidențială, notează The Kyiv Independent

Loviturile au avut loc la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat reluarea schimbului de informații secrete cu Statele Unite privind lansările de rachete rusești.

Atacurile au loc în contextul unui nou episod de răcire a relațiilor Kiev-Washington, după ce președintele Donald Trump a anunțat că va achiziționa cantități importante de motorină din Rusia  și a suspendat temporar sancțiunile care urmau să vizeze Moscova și apropiații săi prin legea Lindsey O. Graham. 

Volodimir Zelenski a numit acordul pe motorină „o decizie slabă” și avertizează că veniturile suplimentare din energie îi permit Moscovei să finanțeze războiul. Trump a calificat drept „o rușine” atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, pe care le acuză de scumpirea carburanților. 

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