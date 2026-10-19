Val de atacuri rusești cu rachete balistice asupra Kievului: Un mort, răniți și pagube la metrou

În urma atacului, o tânără de 21 de ani și-a pierdut viața și alte două persoane au fost rănite, potrivit Administrației Militare din Kiev, citate de Ukrinform.

De asemenea, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că o stație de metrou de pe malul stâng al râului Nipru a fost avariată, și că șinele și liniile de alimentare electrică, au fost afectate, ceea ce a determinat închiderea temporară a stațiilor de suprafață „Cernihivska” și „Lisova”.

În plus, resturile au lovit primul etaj al unui bloc rezidențial de 25 de etaje din districtul Solomyanskyi și o clădire nerezidențială, notează The Kyiv Independent.

Loviturile au avut loc la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat reluarea schimbului de informații secrete cu Statele Unite privind lansările de rachete rusești.

Atacurile au loc în contextul unui nou episod de răcire a relațiilor Kiev-Washington, după ce președintele Donald Trump a anunțat că va achiziționa cantități importante de motorină din Rusia și a suspendat temporar sancțiunile care urmau să vizeze Moscova și apropiații săi prin legea Lindsey O. Graham.

Volodimir Zelenski a numit acordul pe motorină „o decizie slabă” și avertizează că veniturile suplimentare din energie îi permit Moscovei să finanțeze războiul. Trump a calificat drept „o rușine” atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, pe care le acuză de scumpirea carburanților.