Reacția lui Zelenski după ce Trump a anunțat acordul cu Rusia privind motorina: „Pare un cadou de ziua lui Putin”

„Pare un cadou de ziua lui Putin. Arată absolut îngrozitor”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat vineri publicației Axios.

Anunțul lui Trump, făcut după o convorbire telefonică cu Putin, a luat prin surprindere Ucraina și mai multe guverne europene.

Acordul a fost anunțat în timp ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se întâlneau la Miami cu negociatorii ucraineni și cu diplomați din Germania, Franța, Regatul Unit, Uniunea Europeană și NATO, pentru a discuta noi propuneri privind încheierea războiului.

Zelenski: Nu este cinstit

Zelenski a explicat că partea americană nu a menționat în timpul discuțiilor posibilitatea unui acord cu Rusia privind motorina.

„Nu este cinstit, chiar nu este, pentru că am încercat să construim relațiile noastre în cel mai bun mod posibil”, a declarat președintele ucrainean.

„Se pare că au profitat de această ocazie pentru a se întâlni cu noi, pe de o parte, iar pe de altă parte, l-au sunat pe Putin și au negociat acest acord”, a adăugat el.

Zelenski a precizat că ar fi susținut relaxarea sancțiunilor asupra sectorului energetic rusesc dacă aceasta ar fi făcut parte dintr-un acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina și Rusia pe timpul iernii.

„Dacă prețul este un armistițiu în domeniul energetic, atunci această negociere este bună”, a spus el.

„Ce a obținut Trump? Că va avea mai multă motorină? Pentru cine? Mai multă motorină rusească pentru americani? Asta arată slăbiciunea lumii”, a continuat Zelenski.

Președintele ucrainean a comparat situația cu summitul dintre Trump și Putin desfășurat anul trecut în Alaska.

În ciuda criticilor, Zelenski a subliniat că Ucraina are în continuare nevoie de sprijinul Statelor Unite pentru încheierea războiului.

„Nu este simplu. Avem nevoie de americani. Avem nevoie ca americanii să încerce să oprească acest război”, a declarat el.

Totuși, liderul ucrainean consideră că acordul privind motorina nu va contribui la negocierile de pace.

„Această decizie nu ne va ajuta în niciun fel. Dar ceea ce este rău, cred eu, este că această decizie nu îi va ajuta nici pe americani”, a spus Zelenski.