Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a dat încă undă verde transferului a aproximativ 60 de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, în cazul cărora Washingtonul a fost deja de acord să le furnizeze Ucrainei, relatează Financial Times, citând trei surse familiarizate cu subiectul.

Aceste rachete de interceptare PAC-3 și PAC-2 sunt finanțate de aliații occidentali ai Kievului. Întrucât ele sunt produse în SUA, Washingtonul trebuie să aprobe exportul și reexportul acestora, inclusiv din stocurile europene.

„Este foarte important ca America să autorizeze transferul rachetelor pentru sistemele Patriot pe care partenerii noștri le-au plătit deja”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski duminică.

Rachetele așteaptă aprobarea lui Hegseth pentru a fi livrate Kievului

Potrivit surselor FT, este vorba despre opt rachete programate pentru livrare în septembrie, 10 în octombrie și 10 în noiembrie, urmând ca alte 12 să fie livrate în decembrie. Totuși, niciuna dintre livrări nu a primit undă verde din partea lui Hegseth.

În plus, alte aproximativ 20 de rachete interceptoare PAC-2 au fost alocate Ucrainei, însă și acestea așteaptă aprobarea livrării, a declarat un oficial ucrainean pentru FT.

În luna octombrie, președintele Zelenski anunța, într-o postare pe X, că Ucraina așteaptă de aproape o lună ca Hegseth să aprobe livrarea rachetelor pentru sistemele sale de apărare aeriană Patriot și NASAMS.

Potrivit a trei surse citate de FT, sistemele NASAMS au fost aprobate între timp și s-ar afla „pe drum” spre Ucraina.

Rachetele pentru sistemele de apărare aeriană Patriot sunt esențiale pentru ca Ucraina să se apere în fața atacurilor rusești cu rachete balistice.