Contribuția netă a Germaniei a crescut cu 1,8 miliarde de euro față de 2024, când diferența dintre sumele virate la bugetul european și cele primite de Berlin a fost de 13,1 miliarde de euro. Creșterea a fost determinată în principal de majorarea bugetului total al Uniunii Europene.

Pe locul al doilea în clasamentul contributorilor neți s-a situat Franța, cu aproximativ 5,4 miliarde de euro, urmată de Italia, cu 3,3 miliarde de euro.

La polul opus, Polonia a fost cel mai mare beneficiar net al fondurilor europene, primind cu 6,7 miliarde de euro mai mult decât a contribuit la bugetul UE. România s-a situat pe locul al doilea, cu un beneficiu net de 5,9 miliarde de euro.

România, printre principalii beneficiari neți ai bugetului UE

Datele studiului arată că România se află printre statele care primesc mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât contribuie la bugetul comunitar. Cu un sold net pozitiv de 5,9 miliarde de euro, țara noastră este depășită doar de Polonia în clasamentul beneficiarilor neți.

Clasamentul contribuțiilor arată însă diferit atunci când sumele sunt raportate la numărul de locuitori. În acest caz, Olanda a fost cel mai mare contributor net, cu 179 de euro pentru fiecare locuitor, urmată foarte aproape de Germania, cu 178 de euro pe cap de locuitor.

Raportat la venitul național brut, Germania a rămas principalul contributor net, cu o contribuție de 0,32%. Olanda s-a situat pe locul al doilea, cu 0,28%, iar Suedia pe locul al treilea, cu 0,21%.

Liderii UE pregătesc negocierile pentru bugetul 2028-2034

Datele privind contribuțiile și beneficiile statelor membre apar înaintea unui summit special al liderilor Uniunii Europene, programat joi și vineri, în cadrul căruia urmează să fie discutat viitorul buget comunitar pentru perioada 2028-2034.

Negocierile privind viitorul buget european sunt importante pentru toate statele membre, în condițiile în care trebuie stabilite prioritățile de finanțare și contribuțiile naționale pentru următorii șapte ani.