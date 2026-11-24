Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au crescut cu 5,4% între ianuarie și octombrie, ajungând la 9,46 milioane de vehicule, a dezvăluit marți Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Autoturismele hibrid non-plug-in reprezintă în continuare cea mai mare pondere din vânzări (36%, sau 3,4 milioane de mașini). Cu toate acestea, piața își continuă tendința de electrificare, acest tip de sistem de propulsie reprezentând acum 23,4% din înmatriculări (față de 16,4% în octombrie 2025), sau 2,21 milioane de vehicule. Mașinile pe benzină (20,8% din vânzări), pe de altă parte, își continuă declinul (-20,1% de la începutul anului), la fel ca și motoarele diesel (6,9% din vânzări, -20,6%). Hibrizii plug-in au rămas stabili la aproximativ 10% în ultimele luni.

Vehiculele electrice (hibride plug-in și non-plug-in, precum și vehicule electrice) au reprezentat aproape 70% din piața europeană în octombrie. În primele zece luni ale anului, vânzările de mașini electrice au crescut cu 50%, impulsionate de anumite piețe: Franța (+79,4%), Germania (+60,7%) și Danemarca (+41%). Piața auto franceză, acum a doua cea mai mare din UE după Germania, a crescut cu 4,4% în primele zece luni ale anului.

Ofensivă chineză pe piața europeană

Franța conduce, de asemenea, lista țărilor în care vânzările de mașini pe benzină sunt în scădere, cu 36,9% în zece luni. Acestea au scăzut cu 24,5% în Germania, 19,3% în Spania și 16,6% în Italia. Din partea producătorilor, ofensiva chineză continuă. BYD, cel mai mare grup chinez de pe piața europeană, a înregistrat o creștere a înmatriculărilor cu 150,8% în primele zece luni ale anului 2026, chiar dacă vânzările sale reprezintă doar 237.137 de vehicule de la începutul anului, din peste 9 milioane de înmatriculări noi.

Vânzările Chery Automobile au explodat: +238,3% (159.278 de vehicule din ianuarie). XPeng a crescut cu 186,9%. Leapmotor, partenerul Stellantis, a înregistrat o creștere vertiginosă a vânzărilor (+374,8%). Printre producătorii europeni, Stellantis a rămas pe teritoriul pozitiv (+3,9%), la fel ca și BMW Group (+4,6%), în timp ce vânzările Renault au scăzut cu 3,9%, iar cele Volkswagen cu 0,3%. În septembrie, înmatriculările au crescut cu 9,3% față de anul precedent, impulsionate de vehiculele hibride și electrice, ca și în lunile anterioare.