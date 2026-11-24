Tomasz Siemoniak, ministrul care coordonează serviciile de informații din Polonia, a declarat luni, într-un interviu pentru POLITICO, faptul că un acord de pace în Ucraina nu ar duce la o încetare a campaniei de sabotaj a Rusiei împotriva Europei.

Dimpotrivă, el a subliniat că actele de sabotaj s-au intensificat în ultimele luni și că acum au început să vizeze atât căile ferate, cât și echipamentele de comunicații și instalațiile de apărare.

Scopul acestor operațiuni este, printre altele, acela de a întrerupe aprovizionarea Ucrainei, a avertizat Siemoniak.

„Este greu de imaginat că un acord de pace ar schimba poziția conducerii ruse sau ar împiedica-o să desfășoare aceste operațiuni”, a afirmat oficialul polonez în interviul pentru POLITICO. El a adus în discuție și situația în care a fost aruncat în aer un tronson de cale ferată în Varșovia, care era folosit pentru transportul proviziilor către Ucraina, dar și momentul în care autoritățile estoniene au dejucat o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone.

Rusia vrea să slăbească voința de a sprijini Ucraina prin răspândirea fricii

Siemoniak a pus intensificarea recentă a acestor acțiuni pe seama unei strategii ruse mai ample de a perturba rutele prin care țările europene aprovizionează Kievul. În plus, el a punctat faptul că Rusia dorește să „slăbească voința de a sprijini Ucraina” prin răspândirea fricii, semănarea tensiunilor și subminarea încrederii în guvernele europene.

Atât evoluțiile favorabile, cât și cele nefavorabile pentru Rusia în Ucraina „ar putea-o încuraja să-și extindă agresiunea hibridă”, a mai afirmat Siemoniak în interviul pentru sursa citată.

Rusia a respins în repetate rânduri acuzațiile formulate împotriva sa în legătură cu aceste comploturi și acte de vandalism. De asemenea, recent, Rusia și-a reînnoit condițiile pentru un acord de pace privind Ucraina: NATO să-și reducă prezența militară la nivelul din 1997, înainte ca Polonia și statele baltice să adere la alianță. Acest lucru ar însemna retragerea forțelor aliate staționate în acele țări, inclusiv România. Nu s-a convenit asupra niciunei astfel de concesii.