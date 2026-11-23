Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxellesul intenționează să mențină presiunea asupra Moscovei până când Rusia va demonstra că urmărește o pace durabilă în Ucraina.

Aproximativ 60 de bănci rusești, vizate de excluderea din SWIFT

Într-o declarație susținută luni la Strasbourg, Ursula von der Leyen a prezentat principalele direcții ale noului pachet de sancțiuni, care urmărește limitarea capacității Rusiei de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Prima componentă vizează sectorul financiar. Comisia Europeană propune extinderea interdicției de efectuare a tranzacțiilor la aproximativ 60 de bănci rusești, care ar urma să fie eliminate din sistemul SWIFT.

Acest sistem facilitează transmiterea securizată a mesajelor financiare între instituțiile bancare din întreaga lume.

Excluderea băncilor vizate ar urma să îngreuneze efectuarea tranzacțiilor financiare internaționale prin canalele respective.

„Astăzi prezentăm cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni. Scopul este să menținem presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Executivului european a precizat că vor fi propuse noi sancțiuni până când Moscova va demonstra o intenție reală de a ajunge la o pace durabilă.

Restricții pentru criptomonede și rețelele financiare folosite la evitarea sancțiunilor

Un alt obiectiv al Comisiei Europene este combaterea mecanismelor prin care Rusia încearcă să ocolească sancțiunile deja impuse.

Noile măsuri vizează platformele de criptomonede și rețelele de plăți care ar putea facilita transferuri financiare în beneficiul entităților rusești.

Potrivit Ursulei von der Leyen, restricțiile nu se vor limita la Rusia, ci vor putea include și entități din state terțe care contribuie la eludarea sancțiunilor europene.

Comisia a anunțat, în acest context, înființarea unui grup operativ specializat în sancțiunile privind criptomonedele, denumit Crypto Sanctions Task Force.

Structura va sprijini aplicarea restricțiilor și coordonarea eforturilor cu partenerii internaționali.

Bruxellesul consideră că identificarea și blocarea mecanismelor de evitare a sancțiunilor reprezintă o componentă esențială a eficienței măsurilor economice adoptate împotriva Moscovei.

Noi sancțiuni pentru sectorul energetic și peste 70 de nave din flota fantomă

Al doilea domeniu major vizat de pachetul de sancțiuni este industria energetică rusă.

Comisia Europeană propune extinderea interdicțiilor privind furnizarea de servicii energetice, astfel încât companiile europene să nu mai poată contribui la construirea, exploatarea sau repararea infrastructurii energetice din Rusia.

Restricțiile vor viza în special rafinăriile, dar și alte instalații energetice.

Pentru prima dată, potrivit declarației președintei Comisiei Europene, interdicțiile propuse vor include și serviciile din sectorul energiei electrice.

În paralel, Bruxellesul intenționează să adauge peste 70 de nave pe lista sancțiunilor aplicate așa-numitei flote fantomă a Rusiei.

Această flotă este asociată transporturilor maritime prin care Moscova încearcă să își mențină exporturile de petrol, în pofida restricțiilor internaționale.

Comisia propune, de asemenea, interzicerea tuturor petrolierelor care beneficiază de asigurare în Rusia.

Măsurile urmăresc să reducă posibilitățile de finanțare a războiului prin activități energetice și transporturi maritime.

Interdicții de viză pentru foștii combatanți ruși

Pachetul de sancțiuni include și o propunere privind interzicerea acordării vizelor pentru foștii combatanți ruși.

Ursula von der Leyen a justificat măsura prin riscurile de securitate pe care aceștia le-ar putea reprezenta pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Președinta Comisiei a invocat intensificarea recentă a unor activități ostile neconvenționale desfășurate de operativi ruși pe teritoriul european.

În acest context, Bruxellesul propune restricționarea accesului în Uniunea Europeană pentru persoanele vizate de noua măsură.

Von der Leyen a susținut că foștii combatanți ruși reprezintă un risc pentru securitatea Europei și nu ar trebui să poată circula liber pe teritoriul statelor membre.

Propunerea face parte dintr-un set mai amplu de măsuri prin care Comisia urmărește să consolideze securitatea internă a Uniunii Europene.

Europenii nu vor mai putea ocupa funcții de conducere în companii din Rusia

Comisia Europeană intenționează să introducă și o interdicție pentru cetățenii europeni care ocupă funcții în organismele de conducere ale companiilor din Rusia.

Potrivit Ursulei von der Leyen, relațiile economice dintre Uniunea Europeană și Rusia nu pot continua în condiții obișnuite cât timp Moscova își menține războiul împotriva Ucrainei.

Noua restricție ar urma să împiedice continuarea participării europenilor la conducerea unor societăți comerciale din Rusia.

Măsura se adaugă sancțiunilor economice și financiare deja impuse de Uniunea Europeană după invazia rusă în Ucraina.

Sportivii ruși, vizați de interdicții la competițiile din Uniunea Europeană

O componentă distinctă a noului pachet privește sportul și cultura.

Comisia Europeană propune interzicerea participării echipelor și sportivilor ruși care concurează sub drapelul Rusiei la evenimentele sportive organizate pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, Bruxellesul intenționează să interzică afișarea simbolurilor oficiale rusești în cadrul acestor competiții.

„Evenimentele sportive nu pot fi un forum pentru activități de propagandă”, a declarat Ursula von der Leyen.

Măsurile propuse includ și restricționarea fluxurilor financiare provenite de la sponsori ruși către organizații sportive și culturale cu sediul în Uniunea Europeană.

Totodată, vor fi introduse limitări privind ocuparea unor funcții de conducere în federațiile sportive europene de către cetățeni ruși.

Aceste măsuri sunt prezentate de Comisia Europeană ca parte a eforturilor de a reduce influența Rusiei în domeniile sportiv și cultural.

Ursula von der Leyen: Sancțiunile vor continua până când Rusia va demonstra că dorește pacea

În declarația de luni, președinta Comisiei Europene a subliniat că obiectivul sancțiunilor este creșterea presiunii economice și politice asupra Moscovei, pentru a determina încheierea războiului din Ucraina.

Von der Leyen a afirmat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina și să limiteze capacitatea Rusiei de a susține financiar și militar conflictul.

„Poziția noastră este clară: îi oferim Ucrainei puterea de a obține pacea, iar Rusiei toate motivele să o aleagă”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Pentru adoptarea sancțiunilor în cadrul politicii externe și de securitate comune este necesar acordul statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu procedurile aplicabile.