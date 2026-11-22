Doi înalți oficiali guvernamentali au declarat pentru Politico, sub protecția anonimatului, că serviciile de informații cipriote au descoperit o rețea care încerca să obțină informații clasificate privind securitatea Ciprului și a Uniunii Europene.

Rețeaua încerca, de asemenea, să obțină acces la informații despre tehnologii al căror transfer către Rusia este interzis prin sancțiunile UE.

Cei doi oficiali au precizat că diplomații ruși au fost obligați să părăsească Ciprul săptămâna trecută, fiind suspectați că lucrau pentru serviciile de informații ale Rusiei sub acoperire diplomatică. Aceștia erau în contact cu cetățeni ciprioți care aveau acces la informații confidențiale.

În trecut, Rusia a fost una dintre principalele surse de investiții străine directe pentru Cipru, iar insula mediteraneeană a reprezentat un important centru bancar pentru investitorii ruși.

În ultimii ani, Cipru a început să își reducă legăturile economice cu Rusia, pe fondul sancțiunilor europene. După invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, autoritățile cipriote au susținut sancțiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeană.