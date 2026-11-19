Mitsotakis a făcut anunțul miercuri, 18 noiembrie, la finalul summitului interguvernamental dintre Grecia și Cipru, desfășurat la Nicosia, transmite Greek Reporter. „Așteptăm cu nerăbdare aderarea oficială a Ciprului la spațiul Schengen pe 1 iulie”, a declarat premierul grec. Data coincide cu preluarea de către Grecia a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Mitsotakis speră ca aderarea Ciprului să fie una dintre primele decizii importante din mandatul Atenei.

Ce se schimbă pentru turiști și pentru românii care merg în Cipru

Odată cu intrarea în Schengen, Cipru ar putea elimina controalele sistematice la frontierele interne cu celelalte state membre, inclusiv pentru zborurile din România. În prezent, pasagerii care sosesc în Cipru dintr-un stat Schengen trec prin verificări de frontieră, deoarece insula nu face încă parte din zona de liberă circulație.

🇬🇷Greek PM Mitsotakis says Cyprus is expected to fully join the Schengen Area. The target date is July 1, 2027, the same day that Greece assumes the EU Council presidency. He called it the first “substantial decision of their term.” https://t.co/q08THIXGJQ — Màrco (@_LaMarco) November 19, 2026

Pentru cetățenii români, aderarea ar putea însemna formalități mai simple la sosire și la plecare. Românii pot însă călători deja în Republica Cipru cu o carte de identitate valabilă, fără să aibă nevoie de pașaport. Schimbările vor depinde de condițiile concrete stabilite prin decizia europeană de aderare.

Obstacolul major: insula este împărțită în două

Principala dificultate privește așa-numita Linie Verde, care separă zonele aflate sub controlul Republicii Cipru de partea de nord a insulei. Cipru este divizat din 1974, iar autoritățile de la Nicosia nu controlează punctele de intrare din nord, inclusiv aeroportul Ercan. Problema devine complicată odată cu aplicarea sistemului european digital de intrare și ieșire, care înregistrează deplasările cetățenilor din afara Uniunii Europene.

De exemplu, o persoană ar putea ajunge pe insulă prin aeroportul Ercan și apoi traversa Linia Verde fără să fie înregistrată prin sistemul Schengen. Situația inversă ar putea apărea în cazul călătorilor care intră printr-un stat Schengen și părăsesc ulterior insula prin nord.

Autoritățile europene trebuie să găsească o soluție care să permită monitorizarea frontierelor fără să afecteze drepturile existente ale locuitorilor insulei. Președintele cipriot Nikos Christodoulides a dat asigurări că drepturile ciprioților turci și ale membrilor de familie eligibili de a traversa Linia Verde vor fi păstrate.

Ce mai trebuie să se întâmple înaintea aderării

Christodoulides a declarat recent că statele membre au depășit în mare parte rezervele privind intrarea Ciprului în Schengen. Comisia Europeană și-a exprimat în iulie sprijinul pentru aderare, dar procedura nu este finalizată. Consiliul Justiție și Afaceri Interne al UE nu a inclus încă decizia finală privind Cipru pe agenda sa. Următoarea reuniune este programată pentru 3–4 decembrie.

Liderul ciprioților turci, Tufan Erhurman, a cerut ca și comunitatea sa să participe la discuții, avertizând asupra dificultăților pe care noile reguli le-ar putea crea persoanelor din nordul insulei care nu au cetățenia Republicii Cipru. În prezent, Cipru și Irlanda sunt singurele două state membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din spațiul Schengen. Irlanda își păstrează propriul regim de circulație, legat de acordul de călătorie comună cu Regatul Unit.