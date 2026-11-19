Sumele pretinse ce cele două inspectoare ar fi fost de 30.000 și, ulterior, 40.000 de lei.

Cele două femei sunt Bușu Atena, consilier superior, și Mogaru Raluca Mihaela, inspector superior în cadrul AJFP Argeș. Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea lor pentru 24 de ore, joi au pus în mișcare acțiunea penală.

Ar fi primit 30.000 de lei pentru a evita sancțiuni fiscale

Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada august-octombrie 2026, cele două angajate ar fi furnizat, în afara cadrului legal, unui reprezentant al unor societăți comerciale informații despre controalele care urmau să fie efectuate. Acestea ar fi vizat datele verificărilor, obiectul controalelor și documentele care trebuiau pregătite.

În august 2026, cele două inculpate ar fi pretins suma de 30.000 de lei pentru ca, în urma unui control inopinat desfășurat în perioada 6-30 august la una dintre societăți, să nu fie constatate încălcări ale legislației fiscale care ar fi putut atrage sancțiuni sau măsuri de remediere.

Conform anchetatorilor, Bușu Atena ar fi primit, la 9 septembrie, pentru sine și pentru cealaltă inculpată, o sumă în euro echivalentă cu 28.500 de lei. După data de 15 septembrie, ar fi încasat și diferența de 1.500 de lei.

Ulterior, în procesul-verbal de control s-ar fi consemnat că activitatea societății era conformă cerințelor legale în materie fiscală.

Alți 40.000 de lei, pretinși pentru un nou control

Procurorii susțin că, la 18 noiembrie 2026, cele două angajate ar fi pretins de la aceeași persoană suma de 40.000 de lei pentru ca, în cadrul unui control inopinat care urma să fie efectuat la o altă societate administrată de aceasta, să nu fie constatate eventuale încălcări ale legislației fiscale.

În aceeași zi, Mogaru Raluca Mihaela ar fi primit 30.000 de lei, reprezentând o parte din suma pretinsă, pentru sine și pentru Bușu Atena. Momentul primirii banilor a fost surprins de procurorii anticorupție, care au constatat infracțiunea flagrantă.

Percheziții în trei locații din Pitești

În 18 noiembrie, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, procurorii au efectuat percheziții în trei locații din municipiul Pitești: la sediul unei instituții publice și la domiciliile a două persoane fizice.

Cele două inculpate urmează să fie prezentate Tribunalului Argeș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bușu Atena este cercetată pentru două infracțiuni de luare de mită și două infracțiuni de folosire de informații nedestinate publicității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Mogaru Raluca Mihaela este acuzată de două infracțiuni de luare de mită și o infracțiune de folosire de informații nedestinate publicității în același scop.