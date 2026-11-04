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Doi angajați ai Administrației Bazinale de Apă Olt, arestați preventiv pentru luare de mită

Doi angajați ai Administrației Bazinale de Apă Olt au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de câte două infracțiuni de luare de mită. Este vorba despre Băviță Daniel, șeful Serviciului Inspecție Bazinală a Apelor, și Trușcă Constantin Alin, inspector în cadrul aceluiași serviciu.
Doi angajați ai Administrației Bazinale de Apă Olt, arestați preventiv pentru luare de mită
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Laura Buciu
04 nov. 2026, 19:33, Social
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Potrivit procurorilor DNA Brașov, cei doi ar fi primit în două rânduri suma totală de 16.000 de lei de la reprezentanții unor societăți comerciale, pentru a evita aplicarea unor sancțiuni sau pentru a dispune amenzi mai mici.

Decizia a fost luată miercuri, de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, care a admis propunerea formulată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov.

Anterior, marți, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea celor doi inculpați pentru 24 de ore.

Mită de 10.000 și 6.000 de lei pentru evitarea amenzilor

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise la 12 august 2026, în timpul unor controale desfășurate în județul Brașov la punctele de lucru ale unor societăți comerciale care se ocupă de exploatarea și sortarea agregatelor minerale.

Cei doi angajați, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi pretins și primit bani în două împrejurări distincte: 10.000 de lei și, respectiv, 6.000 de lei.

În schimbul sumelor primite, aceștia ar fi promis că nu vor aplica sancțiuni contravenționale pentru neregulile constatate sau că vor dispune sancțiuni mai blânde în raport cu abaterile identificate în timpul controalelor.

Ancheta DNA continuă și vizează și alte persoane

Celor doi inculpați le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva lor, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Procurorii precizează că cercetările continuă și că, în acest dosar, sunt efectuate acte de urmărire penală și față de alte persoane.

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