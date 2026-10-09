Cristina Trăilă, din nou la DNA Iași în dosarul „Bogos”: „Pentru ca procurorii să afle adevărul”

Prezența fostului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, la DNA Iași are loc în contextul cercetărilor din dosarul „Bogos”.

Întrebată de jurnaliști despre motivul pentru care a venit din nou la sediul instituției, Trăilă a oferit un răspuns scurt, invocând necesitatea clarificării faptelor: „Pentru ca procurorii să afe adevărul”.

În acest dosar a fost audiat ca martor, miercuri, și europarlamentarul Rareș Bogdan.

De asemenea, la sediul DNA Iași a fost audiat, tot în calitate de martor, și premierul interimar Ilie Bolojan.

Procurorii DNA au dispus la sfârșitul lunii august urmărirea penală față de Cristina Trăilă, care ocupa la acel moment funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Ea este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Ce acuzații îi aduc procurorii Cristinei Trăilă

Dosarul are legătură cu omul de afaceri Fănel Bogos și cu demersurile care ar fi fost făcute pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Potrivit DNA, între 3 și 4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Anchetatorii susțin că demersurile urmăreau înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, omul de afaceri care administrează, prin compania Vanbet SRL, mai multe ferme avicole în județul Vaslui.

Miza ar fi fost obținerea unor avantaje pentru Fănel Bogos și societatea sa, printre care aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ trei milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei, arată datele din anchetă.

După ce DNA a anunțat urmărirea sa penală, Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

Sursa video: Digi 24