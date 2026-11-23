Mesajul a fost adresat atât celor care au fost prezenți fizic la manifestații și în fața instituțiilor judiciare, cât și celor care s-au rugat sau au ținut post pentru ei.

Soția lui Călin Georgescu le-a mulțumit celor care și-au păstrat demnitatea, decența, loialitatea și omenia în această perioadă, dar a transmis și un mesaj celor pe care îi consideră responsabili pentru nedreptățile suferite.

„Tuturor le spun, așa cum am zis și cu alte ocazii, un cuvânt atât de mic: mulțumesc. Pentru cei care au considerat altfel și au acționat uitând ce înseamnă a fi om, uitând ce înseamnă a fi creștin, le spun Dumnezeu să-i ierte”, a declarat Cristela Georgescu.

„Dreptatea lui Dumnezeu”

Aceasta a făcut referire și la ceea ce a numit „dreptatea lui Dumnezeu”, afirmând că cei care au făcut nedreptate vor trebui să suporte consecințele faptelor lor.

Cristela Georgescu a ținut să le mulțumească în mod special jurnaliștilor independenți și presei internaționale despre care a spus că au prezentat mesajele familiei fără să le trunchieze sau să le manipuleze.

De asemenea, a transmis aprecieri avocaților care i-au reprezentat și care, potrivit acesteia, au rezistat unui val puternic de atacuri.

Soția lui Călin Georgescu i-a mulțumit și acestuia, despre care a spus că le-a arătat celor din jur ce înseamnă credința, puterea rugăciunii și bucuria în mijlocul suferinței.

„Îi mulțumesc și lui Călin că ne-a arătat tuturor ce înseamnă bucuria din suferință, credința, simplitatea nădejdii și puterea rugăciunii. Vă mulțumesc tuturor!”, a încheiat Cristela Georgescu.

Video: Romania TV