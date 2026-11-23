Curtea de Apel București urmează să pronunțe luni dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu în locul arestului preventiv. CAB va analiza contestația DIICOT la decizia 9 noiembrie a Tribunalului București, care a admis cererea lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile.

Până la soluționarea contestației, fostul candidat la alegerile prezidențiale a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei.

O decizie a Curții de Apel București era așteptată vineri, pe 20 noiembrie, însă completul de judecată a amânat pronunţarea pentru luni.

În ce dosar este vizat Georgescu

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.

Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026.