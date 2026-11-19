Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare, joi, 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, în municipiul București și județele Ilfov și Teleorman, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism.

Simultan, sunt efectuate 6 percheziții domiciliare pe teritoriul Germaniei, al Irlandei și al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Conform anchetatorilor, din anul 2021, cinci persoane ar fi constituit, pe criterii familiale, în municipiul București, un grup infracțional organizat, la care ulterior ar fi aderat și alți membri, din cercul relațional al nucleului constituent, în scopul obținerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală a unor tinere.

Membrii grupării ar fi folosit metoda loverboy, pentru recrutarea unor tinere din familii fără posibilități materiale. Victimele erau transportate în străinătate, unde erau obligate să se prostitueze.

„Astfel, folosind preponderent metoda inducerii în eroare cu privire la natura relației amoroase (loverboy), persoanele cercetate ar fi recrutat tinere provenind din medii sociale cu posibilități financiare reduse sau cointeresate financiar pe care, inițial, le-ar fi ademenit prin promisiunea oferirii unor oportunități de câștiguri substanțiale din practicarea prostituției în țări din vestul și nordul Europei, însă pe care, ulterior, le-ar fi determinat să practice prostituția exclusiv în folosul material al grupului”, a precizat Poliția Română.

Până în prezent au fost identificate aproximativ 20 de victime exploatate sexual de către gruparea de criminalitate organizată, atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii, Irlandei, Olandei, Austriei și Germaniei (Mannheim, Nurenberg, Stuttgart, Augsburg și Gelsenkirchen).

Banii, încasați de membrii grupului

Potrivit polițiștilor, sumele de bani obținute din practicarea prostituției ar fi intrat în posesia membrilor grupării de criminalitate organizată fie prin transferuri bancare, efectuate de persoane de încredere și care s-ar fi ocupat și cu activitatea de supraveghere a tinerelor, fie ar fi fost transportate prin intermediul șoferilor sau al persoanelor de încredere ale persoanelor cercetate, la întoarcerea în România.

Sub coordonarea liderului, un bărbat, de 31 de ani, implicat activ alături de ceilalți membri, în activitățile de recrutare, transportare și adăpostire a victimelor, gruparea de criminalitate organizată ar fi acționat și pentru promovarea anunțurilor de servicii sexuale pe diferite site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locațiile clienților, precum și obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoanele vătămate.

Gruparea infracțională, parte dintr-o rețea mai amplă

Una dintre victime a fost bătută cu bestialitate și ucisă de un client în Austria. A fost identificată pe baza tatuajelor de pe corp.

„În cursul anului 2022, pe teritoriul Austriei, una dintre victimele exploatării sexuale ar fi fost ucisă de un client, în urma unui atac de o violență extremă, în care aceasta ar fi fost lovită de numeroase ori, leziunile suferite fiind atât de grave încât identificarea ei a fost posibilă doar pe baza tatuajelor de pe corp”, au mai precizat anchetatorii.

Conform polițiștilor, gruparea infracțională organizată ar fi făcut parte dintr-o rețea mai amplă, alcătuită din mai multe grupuri de criminalitate organizată, care ar fi acționat coordonat, după un mod de operare similar, în vederea desfășurării unor activități infracționale de același tip.

De asemenea, între membrii grupurilor ar fi existat relații de rudenie, atât de sânge, cât și prin alianță, precum și legături de cumetrie.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Activitățile de joi se desfășoară în baza aceluiași acord, stabilit pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team), semnat între autoritățile de aplicare a legii din România și din Germania, sub egida EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.

În cadrul acordului, au fost puse în aplicare, la data de 5 noiembrie 2026, 57 de mandate de percheziție domiciliară.