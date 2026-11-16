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Cinci state europene negociază cu Rwanda înființarea unui centru de deportare pentru migranți. Primele transferuri ar putea avea loc în 2027

Austria, Germania, Olanda, Danemarca și Grecia au început negocierile cu Rwanda pentru înființarea unui centru de deportare destinat solicitanților de azil respinși, care nu pot fi returnați în țările lor de origine. Discuțiile au loc în baza unui nou cadru al Uniunii Europene, iar primele deportări ar putea fi efectuate în 2027, potrivit unui anunț al guvernului austriac, făcut luni.
Cinci state europene negociază cu Rwanda înființarea unui centru de deportare pentru migranți. Primele transferuri ar putea avea loc în 2027
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
16 nov. 2026, 18:02, Știri externe
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Autoritățile celor cinci state europene urmăresc să accelereze negocierile cu guvernul de la Kigali, astfel încât mecanismul să devină operațional în următorii ani.

Informația a fost transmisă într-un comunicat al guvernului austriac, publicat la începutul unei conferințe de presă susținute de cancelarul Christian Stocker și de premierul danez Mette Frederiksen, scrie Reuters.

Austria, Germania și alte trei state UE negociază cu Rwanda pentru un centru de deportare

Potrivit declarației oficiale, negocierile cu Rwanda trebuie să se desfășoare rapid, astfel încât primele transferuri ale solicitanților de azil respinși să poată avea loc în 2027.

Mecanismul ar urma să vizeze persoanele ale căror cereri de azil au fost respinse și care nu pot fi trimise înapoi în țările de origine.

Inițiativa este discutată în cadrul unui nou mecanism european privind gestionarea returnărilor și deportărilor persoanelor care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul Uniunii Europene.

Austria, Germania, Olanda, Danemarca și Grecia sunt primele state menționate în anunțul guvernului austriac în legătură cu începerea discuțiilor cu Rwanda.

Deocamdată, comunicatul nu oferă detalii despre capacitatea centrului, condițiile în care ar urma să fie găzduite persoanele transferate sau calendarul exact al negocierilor.

Centrul de deportare din Rwanda, vizat pentru primele transferuri în 2027

Proiectul urmărește identificarea unei soluții pentru gestionarea persoanelor ale căror cereri de protecție internațională au fost respinse, dar care nu pot fi returnate în statele de origine.

În acest context, Rwanda ar putea deveni o destinație pentru transferul unor solicitanți de azil respinși din mai multe state europene.

Negocierile dintre cele cinci guverne și autoritățile de la Kigali sunt abia la început, iar înființarea centrului depinde de rezultatul acestora și de stabilirea condițiilor de funcționare.

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