Cinci state europene negociază cu Rwanda înființarea unui centru de deportare pentru migranți. Primele transferuri ar putea avea loc în 2027

Autoritățile celor cinci state europene urmăresc să accelereze negocierile cu guvernul de la Kigali, astfel încât mecanismul să devină operațional în următorii ani.

Informația a fost transmisă într-un comunicat al guvernului austriac, publicat la începutul unei conferințe de presă susținute de cancelarul Christian Stocker și de premierul danez Mette Frederiksen, scrie Reuters.

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Potrivit declarației oficiale, negocierile cu Rwanda trebuie să se desfășoare rapid, astfel încât primele transferuri ale solicitanților de azil respinși să poată avea loc în 2027.

Mecanismul ar urma să vizeze persoanele ale căror cereri de azil au fost respinse și care nu pot fi trimise înapoi în țările de origine.

Inițiativa este discutată în cadrul unui nou mecanism european privind gestionarea returnărilor și deportărilor persoanelor care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul Uniunii Europene.

Austria, Germania, Olanda, Danemarca și Grecia sunt primele state menționate în anunțul guvernului austriac în legătură cu începerea discuțiilor cu Rwanda.

Deocamdată, comunicatul nu oferă detalii despre capacitatea centrului, condițiile în care ar urma să fie găzduite persoanele transferate sau calendarul exact al negocierilor.

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Proiectul urmărește identificarea unei soluții pentru gestionarea persoanelor ale căror cereri de protecție internațională au fost respinse, dar care nu pot fi returnate în statele de origine.

În acest context, Rwanda ar putea deveni o destinație pentru transferul unor solicitanți de azil respinși din mai multe state europene.

Negocierile dintre cele cinci guverne și autoritățile de la Kigali sunt abia la început, iar înființarea centrului depinde de rezultatul acestora și de stabilirea condițiilor de funcționare.