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Portugalia pregătește un gest special pentru Cristiano Ronaldo la meciul cu Danemarca

Naționala Portugaliei pregătește un omagiu special pentru Cristiano Ronaldo la meciul cu Danemarca în Liga Națiunilor.
Portugalia pregătește un gest special pentru Cristiano Ronaldo la meciul cu Danemarca
Iulian Moşneagu
14 nov. 2026, 17:56, Sport
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Jucătorii Portugaliei vor intra pe teren purtând tricouri cu numărul 7, numărul pe care Cristiano Ronaldo l-a purtat în cea mai mare parte a carierei sale la echipa națională, potrivit cotidianului portughez Diário de Notícias.

Inițiativa a fost decisă în cadrul unei reuniuni la care au participat președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, selecționerul Jorge Jesus și căpitanii Bernardo Silva, Rúben Dias și Bruno Fernandes.

Omagiul nu se va limita la tricourile purtate înaintea partidei. În minutul 7 al confruntării de pe Stadionul Municipal din Braga este programat un moment simbolic, în timpul căruia suporterii îl vor aplauda pe Cristiano Ronaldo.

Ambele inițiative au primit aprobarea UEFA, potrivit presei portugheze.

Primul meci al Portugaliei după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Meciul cu Danemarca va fi primul disputat de Portugalia după retragerea lui Cristiano Ronaldo din echipa națională.

Atacantul, în vârstă de 41 de ani, și-a anunțat retragerea din echipa națională la începutul lunii noiembrie, după o carieră internațională de 23 de ani.

Atacantul a debutat pentru Portugalia în august 2003 și a adunat 234 de selecții, marcând 146 de goluri. Ronaldo a câștigat Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025.

Meciul Portugalia – Danemarca se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, ora României, pe Stadionul Municipal din Braga, în etapa a cincea a Grupei A4 din Liga Națiunilor.

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