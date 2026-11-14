România – Polonia, meci decisiv pentru tricolori în Liga Națiunilor. Unde poate fi urmărit la TV

Pentru a menține o minimă speranță în vederea evitării retrogradării, „tricolorii” lui Gică Hagi sunt obligați să învingă. După primele patru runde, România nu a obținut niciun punct și ocupă ultima poziție în grupă.

Unde se vede la TV România – Polonia și la ce oră începe meciul

Meciul cu Polonia, care începe la ora 21.45, va fi transmis în direct la TV pe Antena 1.

Partida va fi arbitrată de o brigadă din Austria, cu Sebastian Gishamer la centru. Gishamer va fi ajutat de Roland Riedel şi Santino Schreiner, în timp ce rezervă va fi Walter Altmann. În Camera VAR se vor afla Manuel Schuettengruber şi Josef Spurny.

România riscă retrogradarea în Divizia C

De când a revenit la conducerea naționalei, Gică Hagi nu a bifat nicio victorie în jocurile oficiale, ci a pierdut toate cele patru jocuri disputate. „Regele” este obligat să câștige în fața Poloniei: în caz contrar, România va fi matematic retrogradată în Divizia C a Ligii Națiunilor.

Rezultatele României și programul ultimelor meciuri din grupă

Acestea sunt toate rezultatele înregistrate de România în Liga Națiunilor și programul rămas:

Suedia – România 2-1

România – Bosnia 2-4

Polonia – România 6-0

România – Suedia 0-1

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia;

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia – România.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru România – Polonia

Lotul final decis de Gică Hagi pentru România – Polonia

Portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Radu Drăgușin (Fiorentina), Andrei Coubiș (Lincoln City), Virgil Ghiță (Hannover), Matei Ilie (Kasımpaşa), Vladimir Screciu, Nicușor Bancu (ambii Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City)

Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Marius Corbu (Ferencvaros), Vlad Dragomir (Pafos), Cătălin Cîrjan (Dinamo)

Atacanți: Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Rapid), Ianis Stoica, Ianis Hagi (Alanyaspor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Daniel Bîrligea (Frosinone).