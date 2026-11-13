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Unul dintre cei mai bine cotați mijlocași ai lumii, împins spre plecare. Soția lui Kevin De Bruyne, fost lider al lui Manchester City, a răbufnit

Kevin De Bruyne, fostul star al lui Manchester City și unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai fotbalului mondial, ar putea părăsi Napoli după doar câteva luni. De data aceasta, nu doar problemele sportive îi pun sub semnul întrebării viitorul în Italia.
Unul dintre cei mai bine cotați mijlocași ai lumii, împins spre plecare. Soția lui Kevin De Bruyne, fost lider al lui Manchester City, a răbufnit
Andreea Tobias
13 nov. 2026, 15:35, Sport
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Soția lui Kevin De Bruyne, Michele Lacroix, spune că familia nu se poate bucura de viața în oraș și își dorește o mutare în Olanda, unde PSV Eindhoven îl așteaptă pe belgian.

Cariera lui Kevin De Bruyne trece prin momente de suișuri și coborâșuri, mai ales în ultimul an. Pentru mijlocașul de la Napoli se apropie ultima etapă a unei cariere la cel mai înalt nivel, marcată de nenumărate succese, potrivit Il Messaggero.

Tocmai perioada petrecută la Napoli se dovedește amară. După un prim sezon marcat de probleme fizice, în al doilea se confruntă cu un mediu din ce în ce mai ostil. O situație tensionată care ar putea favoriza transferul său la PSV Eindhoven în ianuarie.

Dacă randamentul său la Napoli este constant sub așteptări, la naționala Belgiei s-a redescoperit ca jucător de echipă

El însuși s-a declarat mulțumit de ultimele sale meciuri cu naționala, așa cum o demonstrează cele trei goluri marcate în ultimele trei partide din Liga Națiunilor.

„M-am trezit și am primit multe mesaje. Am jucat bine un an întreg, după părerea mea. Sunt fericit că sunt în formă și că pot juca toate aceste meciuri. Vom vedea ce se va întâmpla”.

Declarațiile soției și ale lui Van Bommel

Soția fotbalistului, Michele Lacroix, a confirmat pentru cotidianul belgian Voetbal dorința familiei de a se muta în Olanda.

„Kevin duce o viață foarte izolată la Napoli, nu este prea distractiv pentru el, nu putem face nimic în familie în acest oraș. Acum fotbalul nu mai este prioritatea, vrem să trăim în Limburg, copiii sunt acum prioritatea, Kevin trebuie să înțeleagă asta”.

Antrenorul Van Bommel a confirmat negocierile dintre De Bruyne și PSV. „Trebuie să decidă singur, dar nu ar locui departe de Belgia și, în plus, fotbalul olandez i se potrivește”.

Interesul echipei olandeze a devenit din ce în ce mai insistent, mai ales după cearta dintre fotbalistul belgian și Lorenzo Lucca, după ultimul meci din Liga Campionilor dintre Porto și Napoli. Performanțele recente cu Belgia confirmă că talentul lui KDB a rămas neschimbat, iar nemulțumirea crescândă a jucătorului nu poate decât să favorizeze echipa din Brabant, gata să-l primească cu brațele deschise.

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