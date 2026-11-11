Mărturisire neașteptată. Vedeta lui Real Madrid nu știe să conducă, dar a pozat la volanul unui BMW de epocă

Jude Bellingham apare pentru prima dată pe coperta British Vogue și face mărturisiri neașteptate: nu știe să gătească, nu știe să conducă și a avut nevoie de ajutor ca să facă față presiunii.

Jude Bellingham a recunoscut că sezonul trecut presiunea fotbalului l-a copleșit și că a cerut ajutor ca să-și gestioneze stresul, într-un interviu pentru British Vogue. Mijlocașul lui Real Madrid, în vârstă de 23 de ani, apare pe coperta numărului din decembrie 2026, prima lui copertă de revistă.

„Mă consuma cu siguranță și eram foarte încordat și stresat”, a spus englezul. A vorbit și despre cât de greu îi este să se deconecteze între meciuri, antrenamente și refacere.

„Nu știu să gătesc, nu știu să conduc”

Interviul pornește de la începuturile lui din Birmingham și ajunge la viața de la Madrid, trecând prin familie, celebritate și presiunea succesului.

Cea mai neașteptată mărturisire ține de viața de zi cu zi. „Nu știu să gătesc, nu știu să conduc… Sunt bun la ce fac, dar în rest? Nu prea”, a spus Bellingham. Asta nu l-a împiedicat să pozeze la volanul unui BMW de epocă în ședința foto semnată de Alasdair McLellan.

Pe copertă, fotbalistul poartă un costum negru, o cămașă albă cu dungi descheiată peste un tricou portocaliu și o curea Louis Vuitton. În alte fotografii apare în haine sport Adidas.

Familia din spatele vedetei

Mama lui, Denise, fost manager de resurse umane, s-a mutat cu el în Germania când a semnat cu Borussia Dortmund, la doar 17 ani, iar apoi l-a ajutat să se acomodeze la Madrid. Bellingham a numit-o „regina” lui și spune că ea l-a ajutat să rămână calm atât în momentele bune, cât și în cele grele.

„Nu vreau ca oamenii să creadă că sunt perfect”

În interviu, Bellingham vorbește și despre felul în care este judecat în public și despre responsabilitatea de a fi un model pentru tineri. „Vreau să fiu înțeles”, a spus el despre relația cu fanii. Iar despre rolul de model: „Nu vreau niciodată ca oamenii să creadă că sunt perfect”.

Interviul vine după o vară în care Bellingham a ajutat Anglia să termine pe locul trei la Cupa Mondială din 2026. În finala mică, câștigată cu 6-4 în fața Franței, a marcat ultimul gol și a devenit primul jucător englez cu șapte goluri la un singur Mondial.

În paralel, Bellingham a apărut recent într-o campanie de lenjerie Calvin Klein și are un parteneriat cu Louis Vuitton.