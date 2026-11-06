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Doi frați, aceeași națională. Jude și Jobe Bellingham, aproape de o performanță rară în fotbalul englez

Jude și Jobe Bellingham au fost convocați împreună la echipa națională a Angliei, iar cei doi frați ar putea deveni primii care evoluează în același meci pentru reprezentativa engleză după aproape două decenii.
Doi frați, aceeași națională. Jude și Jobe Bellingham, aproape de o performanță rară în fotbalul englez
Sursa foto: Instagram/Jobe Bellingham
Oana Antipa
06 nov. 2026, 18:18, Sport
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Selecționerul Thomas Tuchel a salutat convocarea mijlocașului de la Borussia Dortmund, subliniind că acesta și-a câștigat locul prin propriile performanțe.

Jobe Bellingham, prima convocare la naționala mare

În vârstă de 21 de ani, Jobe Bellingham a primit prima convocare la reprezentativa de seniori a Angliei, unde îl va întâlni pe fratele său mai mare, Jude, în vârstă de 23 de ani, unul dintre jucătorii importanți ai echipei Real Madrid.

Potrivit BBC Sport, cei doi au avut trasee asemănătoare în carieră. Ambii au crescut la academia clubului Birmingham City, au debutat foarte tineri în fotbalul profesionist și au ajuns ulterior în Bundesliga.

Jobe a evoluat la Sunderland, contribuind la promovarea echipei în Premier League, înainte de transferul la Borussia Dortmund, într-o tranzacție care ar putea ajunge la 31 de milioane de lire sterline.

Jude a făcut același pas către Dortmund la 17 ani, înainte de a deveni unul dintre cei mai apreciați mijlocași din fotbalul european.

Thomas Tuchel: Jobe nu a fost convocat datorită fratelui său

Selecționerul Thomas Tuchel a descris situația celor doi frați drept o poveste specială, dar a insistat că Jobe a fost selecționat exclusiv pe criterii sportive.

Tehnicianul german a explicat că prezența lui Jude în lot poate facilita integrarea fratelui mai mic, însă a evidențiat și progresul acestuia la Borussia Dortmund.

Jobe, căpitan al naționalei Angliei U21, a fost recomandat pentru promovarea la seniori și de selecționerul reprezentativei de tineret, Lee Carsley.

Spre deosebire de Jude, care are un profil ofensiv, Jobe poate evolua într-un rol mai retras la mijlocul terenului, remarcându-se prin forță fizică și capacitatea de a păstra posesia.

Convocarea sa vine și în contextul suspendării lui Myles Lewis-Skelly pentru primul meci și al accidentării lui Alex Scott.

Anglia poate avea din nou doi frați pe teren după 19 ani

Dacă Jude și Jobe vor evolua simultan, vor deveni primii frați care joacă împreună pentru Anglia după Gary și Phil Neville, care au bifat ultima lor apariție comună în urmă cu 19 ani.

Frații Neville au jucat pentru prima dată împreună la națională în 1996, împotriva Chinei, fiind precedați de Bobby și Jack Charlton, campioni mondiali cu Anglia în 1966.

Mai recent, Nathaniel și Trevoh Chalobah au reprezentat amândoi naționala engleză, dar nu au evoluat împreună.

Anglia va întâlni Croația pe 12 noiembrie, pe Wembley, urmând să joace împotriva Spaniei pe 15 noiembrie, la Madrid.

Pentru Jobe Bellingham, aceste partide ar putea reprezenta debutul la seniori și șansa de a împărți terenul cu fratele său într-un moment special pentru familia lor.

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