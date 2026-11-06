Portarul implicat în moartea lui Jesús de Miguel se gândește să renunțe la fotbal. „Este foarte afectat”

Portarul echipei FC Andorra primește ajutor psihologic, iar clubul îi arată înregistrări video cu alți sportivi care au trecut prin situații traumatice similare pentru a-l ajuta să facă față morții lui Jesús de Miguel.

Potrivit Mirror, care citează Mundo Deportivo, Jesus Owono ia în considerare renunțarea la fotbal în urma accidentului de luni.

„Este foarte afectat, mai ales pentru fiul lui Jesús de Miguel, în vârstă de un an și jumătate, și pentru văduva lui. Nu știe cum să gestioneze toate astea”, a declarat o persoană apropiată portarului.

În ziua de după moartea lui atacantului Owono a scris pe rețelele de socializare că „acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi este foarte greu să găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să procesez ceea ce s-a întâmplat”.

Jesús de Miguel a murit marți la spital după ce a suferit un stop cardiac în urma unei incident produs luni, în cadrul unui meci dintre CD Tenerife și FC Andorra.

Atacantul echipei CD Tenerife s-a prăbușit pe teren după o ciocnire cu portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono, care ieșise în fugă din careul său pentru a degaja mingea, dar l-a lovit pe Jesús de Miguel în piept.

Meciul a fost apoi întrerupt, iar Owono a primit cartonaș roșu în urma incidentului, care a avut loc în prelungirile meciului din a doua divizie.

De Miguel a fost dus la spital după ce a primit îngrijiri pe teren. Echipa sa a raportat inițial că fotbalistul era „stabil, în ciuda gravității stării sale”, înainte de a raporta că starea sa neurologică s-a agravat în primele ore ale zilei de marți. Decesul său a fost confirmat în jurul orei 8 dimineața, marți.