Portarul implicat în moartea lui Jesús de Miguel susține că trece prin „cele mai grele zile din viața sa”

„Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea”, a declarat Jesus Owono, un internațional din Guineea Ecuatorială, într-un comunicat emis miercuri de clubul său, FC Andorra.

„Îmi este foarte greu să găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să procesez tot ce s-a întâmplat”, a transmis portarul, potrivit The Independent.

De asemenea, a transmis că „simte o durere enormă din cauza pierderii lui Jesús”.

„Mă gândesc la el, la familia lui și la toți oamenii care l-au iubit. Știu că vor fi multe probleme de abordat și voi înfrunta orice va veni cu cel mai mare respect. Dar chiar acum, sincer, nu mă pot gândi la nimic altceva decât la Isus și la durerea pe care o trăim. Odihnește-te în pace, Jesús”, a adăugat acesta.

Atacantul spaniol a murit în urma unui incident produs luni

Jesús de Miguel a murit marți la spital după ce a suferit un stop cardiac în urma unei incident produs luni, în cadrul unui meci dintre CD Tenerife și FC Andorra.

Atacantul echipei CD Tenerife s-a prăbușit pe teren după o ciocnire cu portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono, care ieșise în fugă din careul său pentru a degaja mingea, dar l-a lovit pe Jesús de Miguel în piept.

Meciul a fost apoi întrerupt, iar Owono a primit cartonaș roșu în urma incidentului, care a avut loc în prelungirile meciului din a doua divizie.

De Miguel a fost dus la spital după ce a primit îngrijiri pe teren. Echipa sa a raportat inițial că fotbalistul era „stabil, în ciuda gravității stării sale”, înainte de a raporta că starea sa neurologică s-a agravat în primele ore ale zilei de marți. Decesul său a fost confirmat în jurul orei 8 dimineața, marți.

Val de reacții negative la adresa portarului

Owono și-a dezactivat contul de Instagram după incident, în urma unui val de insulte și reacții negative în urma incidentului,

Poliția a confirmat marți că a deschis o anchetă „de rutină” privind o posibilă ucidere din culpă, dar este puțin probabil să se înceapă proceduri penale. Conform legislației spaniole, orice deces considerat nenatural declanșează automat o anchetă judiciară.