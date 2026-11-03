Poliția a deschis o anchetă pentru omor din culpă după moartea atacantului spaniol Jesús de Miguel

În timp ce Poliția Națională a Spaniei a declarat că procurorii vor fi implicați, autoritățile din Insulele Canare au declarat că deschiderea unei anchete privind moartea fotbalistului este o procedură de rutină.

Conform legislației spaniole, orice deces considerat nenatural declanșează automat o anchetă judiciară, notează The Independent.

Jesús de Miguel a murit marți la spital după ce a suferit un stop cardiac în urma unei incident produs luni, în cadrul unui meci dintre CD Tenerife și FC Andorra.

Atacantul echipei CD Tenerife s-a prăbușit pe teren după o ciocnire cu portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono, care ieșise în fugă din careul său pentru a degaja mingea, dar l-a lovit pe Jesús de Miguel în piept.

Meciul a fost apoi întrerupt, iar Owono a primit cartonaș roșu în urma incidentului, care a avut loc în prelungirile meciului din a doua divizie.

De Miguel a fost dus la spital după ce a primit îngrijiri pe teren. Echipa sa a raportat inițial că fotbalistul era „stabil, în ciuda gravității stării sale”, înainte de a raporta că starea sa neurologică s-a agravat în primele ore ale zilei de marți. Decesul său a fost confirmat în jurul orei 8 dimineața, marți.

Owono, un internațional din Guineea Ecuatorială, și-a dezactivat contul de Instagram după incident, în urma unui val de insulte și reacții negative în urma incidentului, potrivit sursei citate.

Toate meciurile UEFA din această săptămână vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria lui De Miguel, în timp ce Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat amânarea meciurilor de marți din Copa del Rey și Copa del Reina.