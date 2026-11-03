Prima pagină » Sport » Șapte țări în cursa pentru Jocurile Olimpice din 2036. Cine sunt candidatele și când va fi aleasă gazda

Șapte țări în cursa pentru Jocurile Olimpice din 2036. Cine sunt candidatele și când va fi aleasă gazda

Comitetul Internațional Olimpic a încheiat perioada de înscriere pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2036. Șapte țări și-au exprimat interesul, iar gazda va fi desemnată în 2029, după mai multe etape de selecție.
Șapte țări în cursa pentru Jocurile Olimpice din 2036. Cine sunt candidatele și când va fi aleasă gazda
Sursa foto: X/ IOC MEDIA
Victor Dan Stephanovici
03 nov. 2026, 13:20, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lista a fost confirmată de CIO după încheierea perioadei de înscriere, la 31 octombrie. Orașul gazdă va fi ales în 2029, însă o primă selecție a proiectelor este programată pentru martie 2027, scrie Il Post. Deocamdată, cele șapte comitete olimpice naționale și-au exprimat oficial interesul. Orașele și regiunile care ar urma să găzduiască întrecerile nu au fost stabilite definitiv.

India, Qatar și Germania, printre principalele pretendente

India pregătește un proiect centrat pe orașul Ahmedabad, din nord-vestul țării. Organizatorii analizează posibilitatea ca întrecerile să fie distribuite și în alte localități. Pentru India ar fi o premieră. Țara nu a găzduit până acum Jocurile Olimpice, dar a început să investească în atragerea unor competiții internaționale majore.

Qatarul urmărește, la rândul său, organizarea primei ediții olimpice din istoria sa, după experiența Campionatului Mondial de fotbal din 2022. Una dintre dificultăți o reprezintă temperaturile foarte ridicate din timpul verii, care ar putea impune modificarea perioadei obișnuite de desfășurare.

Germania ia în calcul München, oraș care a găzduit Jocurile Olimpice din 1972. Berlinul a renunțat la propriile planuri, iar la Hamburg locuitorii au respins prin referendum organizarea competiției.

În Coreea de Sud este luată în calcul regiunea Jeonbuk, situată la aproximativ 200 de kilometri sud de Seul. Dintre cele șapte țări, numai Germania și Coreea de Sud au mai găzduit Jocurile Olimpice. Coreea de Sud a organizat ediția de vară din 1988, la Seul, și Jocurile de iarnă din 2018, la Pyeongchang.

Ce orașe ar putea găzdui competiția

Pentru celelalte trei țări sunt vehiculate proiecte în Istanbul, Turcia, Budapesta, Ungaria, și Durban, Africa de Sud. Aceste propuneri se află însă în etape diferite de pregătire și nu trebuie confundate cu desemnarea oficială a unor orașe candidate.

Italia nu se mai află printre țările luate în considerare pentru 2036, deși au existat discuții despre Roma și despre o candidatură comună Milano – Torino – Genova. Proiectele italiene ar putea fi reluate pentru ediția din 2040. Nici Egiptul, Arabia Saudită, China, Chile, Danemarca sau Canada nu au intrat în procedura pentru 2036.

Când va fi aleasă gazda Jocurilor Olimpice

În noiembrie 2026, cele șapte țări își vor prezenta proiectele în fața comisiei CIO responsabile de alegerea viitoarelor gazde. În martie 2027, unele vor fi selectate pentru o etapă de evaluare aprofundată, care va include analiza infrastructurii, a finanțării și a sprijinului public.

O nouă selecție este programată pentru decembrie 2028, înaintea votului final al membrilor CIO, la mijlocul anului 2029. Până atunci, următoarele două ediții ale Jocurilor Olimpice de vară vor avea loc la Los Angeles, în 2028, și Brisbane, Australia, în 2032.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Dragoș Pîslaru îl acuză pe Florin Manole că manipulează datele din PNRR: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”
Gandul
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Cancan
Gigi Becali a dat un tun imobiliar uriaș: „Am făcut 37.000.000 de euro din două telefoane și o semnătură”
Prosport
Ministerele Justiției și de Interne refuză de un an să aprobe cererile Parchetului European, care vrea mai mult personal, ca să ancheteze sutele de dosare anticorupție din România
Libertatea
Rezistența la insulină: semnele discrete care pot apărea înainte de diabet. Cum o recunoaștem și ce putem face?
CSID
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Promotor