Șapte țări în cursa pentru Jocurile Olimpice din 2036. Cine sunt candidatele și când va fi aleasă gazda

Lista a fost confirmată de CIO după încheierea perioadei de înscriere, la 31 octombrie. Orașul gazdă va fi ales în 2029, însă o primă selecție a proiectelor este programată pentru martie 2027, scrie Il Post. Deocamdată, cele șapte comitete olimpice naționale și-au exprimat oficial interesul. Orașele și regiunile care ar urma să găzduiască întrecerile nu au fost stabilite definitiv.

India, Qatar și Germania, printre principalele pretendente

India pregătește un proiect centrat pe orașul Ahmedabad, din nord-vestul țării. Organizatorii analizează posibilitatea ca întrecerile să fie distribuite și în alte localități. Pentru India ar fi o premieră. Țara nu a găzduit până acum Jocurile Olimpice, dar a început să investească în atragerea unor competiții internaționale majore.

Qatarul urmărește, la rândul său, organizarea primei ediții olimpice din istoria sa, după experiența Campionatului Mondial de fotbal din 2022. Una dintre dificultăți o reprezintă temperaturile foarte ridicate din timpul verii, care ar putea impune modificarea perioadei obișnuite de desfășurare.

The International Olympic Committee has reconfirmed the list of the 7 Interested Parties that have formally expressed interest in hosting the Olympic Games in 2036. Learn about the process 👇

https://t.co/vW76G3gMZq https://t.co/oHf4qPEjo9 — IOC MEDIA (@iocmedia) November 2, 2026

Germania ia în calcul München, oraș care a găzduit Jocurile Olimpice din 1972. Berlinul a renunțat la propriile planuri, iar la Hamburg locuitorii au respins prin referendum organizarea competiției.

În Coreea de Sud este luată în calcul regiunea Jeonbuk, situată la aproximativ 200 de kilometri sud de Seul. Dintre cele șapte țări, numai Germania și Coreea de Sud au mai găzduit Jocurile Olimpice. Coreea de Sud a organizat ediția de vară din 1988, la Seul, și Jocurile de iarnă din 2018, la Pyeongchang.

Ce orașe ar putea găzdui competiția

Pentru celelalte trei țări sunt vehiculate proiecte în Istanbul, Turcia, Budapesta, Ungaria, și Durban, Africa de Sud. Aceste propuneri se află însă în etape diferite de pregătire și nu trebuie confundate cu desemnarea oficială a unor orașe candidate.

Italia nu se mai află printre țările luate în considerare pentru 2036, deși au existat discuții despre Roma și despre o candidatură comună Milano – Torino – Genova. Proiectele italiene ar putea fi reluate pentru ediția din 2040. Nici Egiptul, Arabia Saudită, China, Chile, Danemarca sau Canada nu au intrat în procedura pentru 2036.

Când va fi aleasă gazda Jocurilor Olimpice

În noiembrie 2026, cele șapte țări își vor prezenta proiectele în fața comisiei CIO responsabile de alegerea viitoarelor gazde. În martie 2027, unele vor fi selectate pentru o etapă de evaluare aprofundată, care va include analiza infrastructurii, a finanțării și a sprijinului public.

O nouă selecție este programată pentru decembrie 2028, înaintea votului final al membrilor CIO, la mijlocul anului 2029. Până atunci, următoarele două ediții ale Jocurilor Olimpice de vară vor avea loc la Los Angeles, în 2028, și Brisbane, Australia, în 2032.